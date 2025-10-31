網球》球后莎巴蓮卡拚年終賽首冠 利雅德分組先戰保莉妮

莎巴蓮卡。（法新社）

〔記者梁偉銘 ／綜合報導〕2025年WTA年終總決賽11月1日即將在沙烏地阿拉伯首都利雅德開戰，白俄羅斯世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）迫不及待爭取職業生涯首座年終賽冠軍，至於小組賽首戰對手則為以小搏大的義大利悍將保莉妮（Jasmine Paolini）。

27歲的莎巴蓮卡正值巔峰，今年四大滿貫三闖決賽，元月澳洲公開賽、6月法國公開賽都屈居亞軍， 9月總算在美國公開賽衛冕金盃，至於7月溫布頓錦標賽躋身4強，她也提前獲得年終賽8強門票，「賽季中就獲得參賽資格，當然感覺會更輕鬆，但我還是非常興奮。說實話，我期待重返年終賽，我喜歡那裡並且上場打球，希望今年能比去年做得更好。」去年終賽莎巴蓮卡4強止步，不敵最後奪冠的美國新星高芙（Coco Gauff）。



退役傳奇球星娜拉提洛娃（Martina Navratilova）表示，莎巴蓮卡續航力十足的強勢演出，已成為本屆8強中奪冠熱門，「她的穩定性不容小覷，如今許多球員實力強勁，你可能會輸給她們，必須時刻保持最佳狀態，而她做到了。」她盛讚莎巴蓮卡在任何場地都能展現強大競爭力，尤其是在速度中等的硬地球場，「因為那裡的球彈跳穩定，站位也很好。這種球速既快到足以讓她造成傷害，又慢到讓她能做好擊球準備，她打這種場地簡直太致命了。」



年終賽8強先分2組單循環，小組積分最佳2人晉4強單敗淘汰賽。葛拉芙組包括莎巴蓮卡、高芙、佩古拉（Jessica Pegula）、保莉妮；小威廉絲組為波蘭史薇泰克（Iga Swiatek）、美國安尼西莫娃（Amanda Anisimova）、哈薩克蕾巴金娜（Elena Rybakina）、美國基絲（Madison Keys）。

