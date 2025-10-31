日職》12隊戰力外選手共157人 三屆盜壘王、生涯173次中繼的球星都遭釋出

風間球打。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕今年日本職棒第二次戰力外公告期間在10月30日截止，12球團共有157人遭到戰力外。剛奪冠的軟銀鷹多達20人是全12隊最多，中央聯盟優勝阪神虎有9人戰力外是全日職最少，戰力外名單有不少是過去打出優異成績的好手。

日媒《Full-Count》報導，軟銀鷹戰力外的名單中，包含生涯累積173次中繼成功的34歲右投又吉克樹，2021年球團第一指名的投手風間球打，以及前明星左投濱口遙大、29歲右投板東湧梧。

讀賣巨人本季戰力外名單共有17人為12隊次多，包含前洋聯新人王高橋禮、外野手重信慎之介和乙坂智；日本火腿則有10人戰力外，包含曾扛過球隊守護神的右投石川直也；廣島36歲球星田中廣輔、40歲老將松山龍平也都遭戰力外，兩人都想延續職業生涯。

曾摘過洋聯打點王和安打王的樂天金鷲35歲老將島内宏明，今年整季只在一軍出賽5場，共10打數0安，季後也被球隊戰力外；西武獅33歲明星投手平井克典，曾在2019年創下單季81場出賽，今年沒有在一軍出賽，季後遭到戰力外。

三度摘得洋聯盜壘王、現年33歲的前日本火腿球星西川遙輝，近兩年轉戰養樂多燕子，今年在一軍出賽49場，貢獻6分打點，打擊率僅1成74，季後被球隊戰力外，西川遙輝仍想延續選手生涯。

西川遙輝。（資料照，記者陳志曲攝）

田中廣輔。（資料照，記者林正堃攝）

