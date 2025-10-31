中職》頒獎典禮移師高雄 台鋼舉辦「鷹雄派對ON AIR」限額60名

台鋼雄鷹將舉辦【鷹雄派對ON AIR-2025中華職棒頒獎典禮 台鋼雄鷹第二現場】活動。（台鋼提供）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒年度盛事——頒獎典禮，睽違30年，今年移師南台灣，身為高雄在地球隊的台鋼雄鷹當然要來點Special的表達歡迎之意，這次特別舉辦了中華職棒史上首度【鷹雄派對ON AIR-2025中華職棒頒獎典禮 台鋼雄鷹第二現場】活動，現場將同步轉播典禮實況，邀請各位鷹援軍，一起為獲獎選手喝采、鼓掌。

活動中將會提供輕食及飲品，讓大家邊看邊吃、邊玩邊笑，共同分享台鋼鷹雄的榮耀與驕傲。

請繼續往下閱讀...

此外，活動最高潮打擊王、金手套、最佳十人的得主吳念庭以及獲得救援王並入圍新人王的林詩翔，兩位選手將會在頒獎典禮結束後，親臨第二現場與鷹援軍一起慶祝這個榮耀時刻。

活動資訊：

活動時間｜11月5日 晚上18:00活動地點｜On Air播放吧音樂餐廳（地址:高雄市三民區十全二路188號1樓）活動限額｜60位，額滿為止售票資訊購票時間:11/3（一） 中午12:00起開放搶購票價:1,439元/人購票連結: https://member.tsghawks.com/

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法