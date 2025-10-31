自由電子報
體育 棒球 韓職

韓職》LG雙子奪近3年第2冠 曾旅美的金賢洙榮獲韓國大賽MVP

2025/10/31 21:25

LG雙子奪冠。（取自LG雙子臉書）LG雙子奪冠。（取自LG雙子臉書）

〔體育中心／綜合報導〕韓國大賽第5戰，LG雙子今天靠洋投托赫斯特（Anders Tolhurst）7局失1分好投，以及37歲老將金賢洙3安猛打賞進帳2打點，LG雙子最後在客場4比1擊敗韓華鷹，LG雙子在系列賽以4勝1敗摘冠，這是球隊自2023年再度奪冠，同時也是隊史第4冠。

金賢洙首局敲適時安打攻進1分，吳智煥第3局敲高飛犧牲打拿1分，金賢洙第6局再擊出適時安打再拿1分。第9局LG雙子開路先鋒洪昌基敲高飛犧牲打追加保險分。

托赫斯特此戰先發7局僅被敲4安失1分，賞5次三振、丟2次保送，摘得重要一勝。LG雙子全場有11支安打，金賢洙3安2打點，申珉宰、具本奕也貢獻3安。

曾經效力大聯盟金鶯隊、費城人隊的金賢洙，這次在韓國大賽5戰合計17打數敲9安，其打擊率高達5成29，包含一發全壘打，進帳8分打點，生涯首度榮獲本屆韓國大賽MVP。

背水一戰的韓華鷹今採用投手車輪戰，火球男文東珠先發僅投1局被敲2安、丟1保送，失掉1分。韓華鷹18歲新人鄭宇宙2局失1分，金鍾守1局失1分，38歲老將柳賢振後援2局失1分。

金賢洙。（資料照，歐新社）金賢洙。（資料照，歐新社）

