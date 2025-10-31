海洛賽》王齊麟／邱相榤直落二收拾丹麥組合 台北賽後再闖4強

台灣羽球男雙王齊麟、邱相榤。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「麟榤配」王齊麟／邱相榤今天在超級500系列德國海洛公開賽男雙8強，以21：17、21：19拍下第4種子、丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），繼5月的台北公開賽後再度闖進4強。

世界排名21的王齊麟／邱相榤前兩輪分別擊退世界排名12的英格蘭第一男雙萊恩（Ben Lane）／范迪（Sean Vendy）和英格蘭對手巴特勒（Oliver Butler）／瓊斯（Samuel Jones），繼台北公開賽後首度挺進8強，總算是突破「16強魔咒」。

王齊麟／邱相榤今天碰上世界排名第6的丹麥組合阿斯特魯普／拉斯姆森，雙方過去4度交手，各拿兩勝，對戰紀錄平分秋色。

王齊麟／邱相榤首局先拿下第11分，即便丹麥組合很快後來居上，戰成15平，但麟榤配逮到機會後連拿3分擴大領先，並以21：17先馳得點。

次局開賽麟榤配展現防守實力，多次扛住對手的進攻，同時製造對手失誤，一舉取得5：2領先，隨後丹麥組合回神連續得分，但王齊麟／邱相榤仍率先拿下第11分。技術暫停後，麟榤配流暢的攻勢讓他們持續保有領先優勢，也成功頂住亂流，最終以21：19收下勝利，本季第2度挺進4強。

