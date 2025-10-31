自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

海洛賽》王齊麟／邱相榤直落二收拾丹麥組合 台北賽後再闖4強

2025/10/31 21:00

台灣羽球男雙王齊麟、邱相榤。（資料照，記者塗建榮攝）台灣羽球男雙王齊麟、邱相榤。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「麟榤配」王齊麟／邱相榤今天在超級500系列德國海洛公開賽男雙8強，以21：17、21：19拍下第4種子、丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），繼5月的台北公開賽後再度闖進4強。

世界排名21的王齊麟／邱相榤前兩輪分別擊退世界排名12的英格蘭第一男雙萊恩（Ben Lane）／范迪（Sean Vendy）和英格蘭對手巴特勒（Oliver Butler）／瓊斯（Samuel Jones），繼台北公開賽後首度挺進8強，總算是突破「16強魔咒」。

王齊麟／邱相榤今天碰上世界排名第6的丹麥組合阿斯特魯普／拉斯姆森，雙方過去4度交手，各拿兩勝，對戰紀錄平分秋色。

王齊麟／邱相榤首局先拿下第11分，即便丹麥組合很快後來居上，戰成15平，但麟榤配逮到機會後連拿3分擴大領先，並以21：17先馳得點。

次局開賽麟榤配展現防守實力，多次扛住對手的進攻，同時製造對手失誤，一舉取得5：2領先，隨後丹麥組合回神連續得分，但王齊麟／邱相榤仍率先拿下第11分。技術暫停後，麟榤配流暢的攻勢讓他們持續保有領先優勢，也成功頂住亂流，最終以21：19收下勝利，本季第2度挺進4強。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中