自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

海洛賽》李哲輝／楊博軒擊退丹麥組合 4強對決麟榤配上演「台灣內戰」

2025/10/31 21:21

李哲輝（右）、楊博軒（左）。（資料照，記者王藝菘攝）李哲輝（右）、楊博軒（左）。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男雙組合李哲輝／楊博軒今在超級500系列海洛羽球公開賽男雙8強，以21：12、15：21、21：18拍下丹麥倫加德（Daniel Lundgaard）／維斯特加德（Mads Vestergaard），本季第2度闖進4強。

世界排名13的李哲輝／楊博軒本季在香港公開賽挺進8強，南韓公開賽挺進4強，但在丹麥公開賽、法國公開賽都在16強止步。本週的海洛公開賽，李哲輝／楊博軒前兩輪分別拍下西班牙好手費南德茲（Jacobo Fernandez）／貝羅爾（Alberto Perals）、印尼新組合阿利安托（Muhammad Rian Ardianto）／希達亞特（Rahmat Hidayat），順利挺進8強。

李哲輝／楊博軒今天迎戰世界排名26的丹麥倫加德／維斯特加德卻費了一番功夫，鏖戰3局才收下4強門票。

李哲輝／楊博軒明天在4強賽要對決世界排名21的自家人王齊麟／邱相榤，上演「台灣內戰」，保底台灣會有一組人馬闖進最後決賽；雙方過去兩度交手，各拿下1勝，前次碰頭是今年的南韓公開賽，當時由李哲輝／楊博軒以直落二勝出。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中