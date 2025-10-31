海洛賽》李哲輝／楊博軒擊退丹麥組合 4強對決麟榤配上演「台灣內戰」

李哲輝（右）、楊博軒（左）。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男雙組合李哲輝／楊博軒今在超級500系列海洛羽球公開賽男雙8強，以21：12、15：21、21：18拍下丹麥倫加德（Daniel Lundgaard）／維斯特加德（Mads Vestergaard），本季第2度闖進4強。

世界排名13的李哲輝／楊博軒本季在香港公開賽挺進8強，南韓公開賽挺進4強，但在丹麥公開賽、法國公開賽都在16強止步。本週的海洛公開賽，李哲輝／楊博軒前兩輪分別拍下西班牙好手費南德茲（Jacobo Fernandez）／貝羅爾（Alberto Perals）、印尼新組合阿利安托（Muhammad Rian Ardianto）／希達亞特（Rahmat Hidayat），順利挺進8強。

李哲輝／楊博軒今天迎戰世界排名26的丹麥倫加德／維斯特加德卻費了一番功夫，鏖戰3局才收下4強門票。

李哲輝／楊博軒明天在4強賽要對決世界排名21的自家人王齊麟／邱相榤，上演「台灣內戰」，保底台灣會有一組人馬闖進最後決賽；雙方過去兩度交手，各拿下1勝，前次碰頭是今年的南韓公開賽，當時由李哲輝／楊博軒以直落二勝出。

