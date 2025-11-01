世界大賽》對決山本由伸就像3個不同投手！藍鳥教頭高度警戒曝策略

山本由伸。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在世界大賽G6派出日本王牌山本由伸掛帥先發，力拚在絕境中逼出G7生死戰。藍鳥總教練施奈德（John Schneider）今賽前受訪也高度警戒山本由伸，同時透露應對策略。

山本由伸在國聯冠軍賽G2面對釀酒人繳出完投勝，世界大賽G2對藍鳥複製貼上，成為2001年的席林（Curt Schilling）以來，首位在季後賽連續締造完投的選手。同時也是2015年G2的奎托（Johnny Cueto）後，10年來首度於世界大賽完投的投手。

藍鳥總教練施奈德今賽前受訪，談到山本由伸時表示：「面對一位優秀的投手時，我們的打線進入第2輪時會更加得心應手。山本是非常難纏的對手，感覺我們像是面對了3個不同的投手，他在比賽前、中、後段的投球完全不同。」

談到應對山本的策略，施奈德指出：「我們會仔細觀察他如何運用各種球種，以及球威的變化。投手每次登板的球威與對於好球帶的掌握度都不盡相同，一旦他失投我們絕對不會放過，只要他投進好球帶，我們就要能展現Contact的能力，將比賽導向對我們有利的節奏。」

