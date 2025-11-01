世界大賽》必贏G6讓低迷MVP貝茲扛4棒又啟用老將！道奇主帥揭想法

大谷翔平與貝茲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽G6，陷入2勝3敗絕境的衛冕軍道奇今天回到藍鳥主場要力拚續命，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天再度變陣，讓MVP強打貝茲（Mookie Betts）久違扛下第4棒，對此他也解釋自己的想法。

道奇今天先發1到9棒分別為指定打擊大谷翔平、捕手史密斯（Will Smith）、一壘手佛里曼（Freddie Freeman）、游擊手貝茲、右外野手T.赫南德茲（Teoscar Hernández）、三壘手馬恩西（Max Muncy）、左外野手赫南德茲（Kiké Hernández）、中外野手艾德曼（Tommy Edman）、二壘手羅哈斯（Miguel Rojas）。

對於今天的先發打線安排，羅伯斯表示：「我只是想把羅哈斯放進陣容裡，今年他對我們而言就像黏著劑，我認為讓他先發，能為整條打線帶來更強大的專注度與力量，防守上也是如此，這並非對任何人有不敬之意。」

資深強打貝茲系列賽表現低迷，5戰打擊率僅0.130，也再次被往後調一個棒次，這也是他自2017年9月29日後，相隔2954天後再度擔任第4棒。羅伯斯說：「我希望前3位打者能為他創造更多機會，只要有人上壘，他就能獲得更多打席。」

談到貝茲近況，羅伯斯語氣堅定表示：「他昨天在練習時的狀態真的很好，他自己也這麼說，打擊教練們也這麼說。雖然對方投手很強，但我認為他的揮棒狀態是這週以來最好的一次，我對他對他的表現非常樂觀。」

