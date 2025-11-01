自由電子報
世界大賽》昨與金慧成賽跑慘摔吃紅土！243盜道奇羅伯斯：我能先發

2025/11/01 08:03

羅伯斯。（資料照）羅伯斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇在世界大賽陷入2勝3敗劣勢，為了激勵士氣，總教練羅伯斯（Dave Roberts）昨在練球時南韓金慧成比跑壘速度，卻不慎摔了一跤。今天G6賽前受訪，羅伯斯幽默表示，自己現在是可以上場的狀態。

昨在藍鳥主場多倫多中心練球時，羅伯斯突發奇想，與腳程飛快的金慧成進行「趣味競速」，儘管起初看似領先金慧成，但羅伯斯繞過二壘時突然一跤撲倒在地，全場瞬間驚呼後隨即爆出笑聲，在一旁已經笑到東倒西歪的佛里曼（Freddie Freeman）也上前與羅伯斯擊掌。

球員生涯累積243次盜壘的羅伯斯，今天在賽前記者會上也打趣說道：「我吃了止痛藥，還能先發上場，我現在的狀態是Probable喔！」他接著解釋：「其實那時候沒多想，只是想為球隊增添一些輕鬆的元素。我也沒打算用臉去撞地板，只是腳不聽使喚罷了，那大概是我人生最後一次全力衝刺了！」

今天久違被擺進先發的老將羅哈斯（Miguel Rojas）也對羅伯斯讚譽有加，「在這樣的大舞台，在G6之前，總教練願意摔得滿身紅土，這就是Doc的為人，他為了點燃球隊鬥志，什麼都願意做。」

