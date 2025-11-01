自由電子報
世界大賽》「我們強不是因為只會敲全壘打！」道奇強打喊話逆轉奪冠

2025/11/01 08:17

赫南德茲與小葛雷諾。（資料照）赫南德茲與小葛雷諾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇在世界大賽2勝3敗遭到聽牌，今天G6回到藍鳥主場背水一戰，賽前道奇明星強打赫南德茲（Teoscar Hernández）喊話， 定要逆襲奪冠。

赫南德茲在賽前記者會上表示：「我有信心。這種情況對我來說不是第一次了，去年也是這樣，在例行賽中也經歷過好幾次。即使情況對我們不利，我們也曾連勝3、4場過。所以這次也一樣，只要專注在今天的比賽，贏下今天後再去想明天就好。」

對於這場非贏不可的比賽，赫南德茲談到這支道奇隊時冷靜說道：「我們球隊之所以強，不只是因為能打全壘打，而是我們能夠繳出好的打席，能上壘、能選到保送，能在一個打席內纏鬥7、8球消耗對手體力，並且相信身後的打者，這就是我們的優勢，也是這場比賽的關鍵。」

談到自己的老東家藍鳥主砲、前隊友小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），赫南德茲也給予相當大的肯定，「他最大的改變就是他真正理解到自己已經是球隊領袖，他明白必須以身作則帶領全隊，這也是他登上大聯盟那天起，大家對他所期待的，當時我也對他說：『你就是這支球隊的門面。』」

