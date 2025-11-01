自由電子報
體育 棒球 日職

日職》台灣冠軍鐵捕林家正獨特「美式風格」 火腿捕手好奇想好好請教

2025/11/01 08:45

林家正現身日本火腿秋訓。（圖片取自日本火腿臉書）林家正現身日本火腿秋訓。（圖片取自日本火腿臉書）

〔體育中心／綜合報導〕去年幫助台灣奪下是世界12強賽冠軍的鐵捕林家正，目前在日職日本火腿秋訓停留約一週，而他的獨特「美式風格」，也讓火腿年輕捕手感到相當好奇。

根據《Sponichi Annex》報導，林家正昨天與火腿捕手田宮裕涼和進藤勇也一同在一壘側進行捕手練習，而除了身穿來自美國品牌的綠色護具，林家正的傳球姿勢也與日本捕手大不同，一般日本捕手多以「左膝跪地」姿勢蹲捕，但林家正卻相反，以右膝跪地接捕，並能在維持蹲姿的同時迅速切換雙膝姿勢，把球傳向一壘等壘包。

這種「坐姿傳球」讓25歲的田宮裕涼感到相當好奇，「現在美職主流就是右膝跪地。比起起身跨步傳球，這樣可以更快地出手，完全是典型的美式風格。」

《Sponichi Annex》提到，這種蹲捕技術讓人想起曾效力過水手的日本名捕城島健司，他也以「坐姿傳球」阻殺聞名。雖然這比起身跨步傳球更快速，但火腿投捕教練山田勝彥指出：「以前如果這樣暴傳會被罵「怠慢動作」，但現在時代不同了，田宮和進藤臂力都夠強，一定能掌握。」

對於火腿年輕捕手而言，這也正是與在美國打球的林家正交流技術與經驗的寶貴機會。田宮裕涼笑著表示：「我會好好向他請教！」

