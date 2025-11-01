自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》藍鳥王牌2局5K寫紀錄！敬遠大谷付出代價、道奇先馳得點

2025/11/01 09:02

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽G6，陷入絕境的衛冕軍道奇力拚續命，儘管前2局遭到藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）封鎖，但3局上靠著史密斯（Will Smith）的關鍵安打，道奇1：0先馳得點。

高斯曼開局就連飆3K，招牌指叉球連續三振大谷翔平、史密斯與佛里曼（Freddie Freeman），單局製造7次揮空。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，高斯曼成為2020年世界大賽G6的史奈爾（Blake Snell）後，首位在世界大賽首局連飆3K三上三下的投手，這也是賽史第12次，更是藍鳥隊史首次。

2局上高斯曼1出局後又連飆2K上演6上6下，同樣成為招牌指叉球史奈爾後首位在世界大賽前2局飆至少5K的投手。然而進入3局上高斯曼遭遇亂流，1出局後道奇艾德曼（Tommy Edman）敲出二壘安打，2出局後高斯曼敬遠大谷翔平，這也是大谷系列賽第5次被敬遠，而這次敬遠也付出代價，下一棒史密斯再敲二壘安打，道奇1：0先馳得點。

道奇攻勢還沒結束，接著佛里曼選到保送，今天被移到第4棒的貝茲（Mookie Betts）一棒建功，敲出左外野一壘安打，一棒送回2分，幫助道奇3局上打完取得3：0領先。

高斯曼。（法新社）高斯曼。（法新社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中