世界大賽》藍鳥王牌2局5K寫紀錄！敬遠大谷付出代價、道奇先馳得點

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽G6，陷入絕境的衛冕軍道奇力拚續命，儘管前2局遭到藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）封鎖，但3局上靠著史密斯（Will Smith）的關鍵安打，道奇1：0先馳得點。

高斯曼開局就連飆3K，招牌指叉球連續三振大谷翔平、史密斯與佛里曼（Freddie Freeman），單局製造7次揮空。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，高斯曼成為2020年世界大賽G6的史奈爾（Blake Snell）後，首位在世界大賽首局連飆3K三上三下的投手，這也是賽史第12次，更是藍鳥隊史首次。

請繼續往下閱讀...

2局上高斯曼1出局後又連飆2K上演6上6下，同樣成為招牌指叉球史奈爾後首位在世界大賽前2局飆至少5K的投手。然而進入3局上高斯曼遭遇亂流，1出局後道奇艾德曼（Tommy Edman）敲出二壘安打，2出局後高斯曼敬遠大谷翔平，這也是大谷系列賽第5次被敬遠，而這次敬遠也付出代價，下一棒史密斯再敲二壘安打，道奇1：0先馳得點。

Will Smith gets the scoring started in Game 6! #WorldSeries pic.twitter.com/2XSLEosRKf — MLB （@MLB） November 1, 2025

道奇攻勢還沒結束，接著佛里曼選到保送，今天被移到第4棒的貝茲（Mookie Betts）一棒建功，敲出左外野一壘安打，一棒送回2分，幫助道奇3局上打完取得3：0領先。

高斯曼。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法