體育 棒球 MLB

世界大賽》大谷翔平豪寫史上第2狂紀錄！藍鳥單局敲2安回擊山本由伸

2025/11/01 09:21

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽G6，道奇3局上取得3：0領先後，3局下日本王牌山本由伸被藍鳥強打「春天哥」史普林格（George Springer）敲安追回1分。

3局上1出局後，道奇艾德曼（Tommy Edman）從藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）手中敲出二壘安打，2出局後高斯曼敬遠大谷翔平，這也是大谷系列賽第5次被敬遠，更是季後賽第9次，位居史上次多，僅次2002年邦茲（Barry Bonds）的13次，同時大谷也加入邦茲與普侯斯（Albert Pujols）行列，成為世界大賽史上至少被敬遠5次的打者。

這次敬遠也讓藍鳥付出代價，下一棒史密斯再敲二壘安打，道奇先馳得點，後續貝茲（Mookie Betts）再敲2分打點安打，道奇3：0領先。然而3局下藍鳥首名打者巴傑爾（Addison Barger）從山本由伸手中敲出二壘安打，儘管山本連抓2出局，但還是被史普林格敲出中外野平安打追回1分，3局打完道奇仍3：1領先藍鳥。

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

