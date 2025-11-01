世界大賽》大谷破普神壯舉加碼怪力安！「救世主」山本助道奇逼出G7

山本由伸。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽G6，陷入2勝3敗絕境的衛冕軍道奇要力拚續命，靠著日本王牌山本由伸化身「救世主」，上演6局僅失1分的優質先發，以及打線3局下攻下3分，最終3：1力克藍鳥，逼出史上第45次的世界大賽G7生死戰，也是自2019年後首次。

道奇3局上突破藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman），艾德曼（Tommy Edman）敲出二壘安打，2出局後大谷翔平遭敬遠，這也是大谷系列賽第5次被敬遠，更是季後賽第9次，超越「普神」普侯斯（Albert Pujols）的8次位居史上次多，僅次2002年邦茲（Barry Bonds）的13次，同時大谷也加入邦茲與普侯斯行列，成為世界大賽史上至少被敬遠5次的打者。

請繼續往下閱讀...

這次敬遠讓藍鳥付出代價，下一棒史密斯再敲二壘安打，道奇先馳得點，後續貝茲（Mookie Betts）再敲2分打點安打，道奇3：0領先。不過該局下藍鳥馬上有所回應，巴傑爾（Addison Barger）與「春天哥」史普林格（George Springer）先後從山本由伸手中敲安追回1分。

山本由伸3局下之後回穩，前5局投完製造兩次雙殺打，續投6局下又連續抓下2出局，不過接著遭遇亂流，被小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲長打又保送小畢歇特（Bo Bichette），所幸山本飆出關鍵三振力保不失，最終6局用96球有63顆好球，被敲出5支安打，投出6次三振與1次保送，失掉1分自責分，繳出優質先發。

道奇7局下換上左投羅布列斯基（Justin Wrobleski），他後援1局被敲1安飆2K無失分。大谷翔平8局上敲出二壘安打，道奇該局一度攻佔2出局滿壘，可惜沒能再添分數。8局下道奇派出「令和大魔神」佐佐木朗希，儘管一度被攻佔一二壘，但朗希仍力保不失。

9局下朗希續投卻丟觸身球保送，接著又被敲出場地二壘安打，留下無人出局二三壘有人局面退場。道奇押上預訂G7要先發的明星右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow），他先抓下1出局後再讓吉梅涅茲（Andrés Giménez）擊出左外野平飛出局，此時左外野手赫南德茲（Kiké Hernandez）再馬上回傳二壘抓到離壘過遠的跑者，完成第3個出局數，道奇成功續命，逼出G7生死戰。

The Dodgers tie the series following a double play in Game 6 of the #WorldSeries pic.twitter.com/5f4Ao5SYrd — Sportsnet （@Sportsnet） November 1, 2025

大谷翔平。（法新社）

佐佐木朗希。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法