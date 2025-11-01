世界大賽》力拚續命！道奇日本王牌山本由伸關鍵三振 6局猛飆6K退場

山本由伸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽G6，力拚續命的道奇今推出日本王牌山本由伸先發，他也不負眾望繳出優質先發，退場時為勝投候選人。

山本由伸前2局上演變相6上6下，只因隊友守備失誤讓藍鳥上過一次壘。3局上道奇攻下3分先馳得點，不過3局下山本遭到藍鳥追擊，單局被巴傑爾（Addison Barger）與史普林格（George Springer）敲安失1分。

接下來4、5兩局，山本由伸回穩只被敲出1支安打，前5局投完製造兩次雙殺打。山本續投6局下又連續抓下2出局，接著被小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出左外野二壘安打，隨後又保送畢歇特（Bo Bichette）陷入危機，不過山本展現大心臟，面對瓦修（Daulton Varsho）飆出關鍵三振，力保不失結束今天6局投球任務。

山本由伸此役先發6局用96球有63顆好球，四縫線均速96.3英哩，最快97.3英哩，被敲出5支安打，投出6次三振與1次保送，失掉1分自責分，繳出優質先發，退場時道奇3：1領先，山本為勝投候選人。

藍鳥王牌投手高斯曼（Kevin Gausman）今天也展現絕佳K功，先發6局飆出8次三振，另有2次保送，只被敲出3支安打，同樣上演優質先發，不過3安全部集中在3局上，當中有2支二壘安打，造成重傷害。

