自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》力拚續命！道奇日本王牌山本由伸關鍵三振 6局猛飆6K退場

2025/11/01 10:13

山本由伸。（美聯社）山本由伸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽G6，力拚續命的道奇今推出日本王牌山本由伸先發，他也不負眾望繳出優質先發，退場時為勝投候選人。

山本由伸前2局上演變相6上6下，只因隊友守備失誤讓藍鳥上過一次壘。3局上道奇攻下3分先馳得點，不過3局下山本遭到藍鳥追擊，單局被巴傑爾（Addison Barger）與史普林格（George Springer）敲安失1分。

接下來4、5兩局，山本由伸回穩只被敲出1支安打，前5局投完製造兩次雙殺打。山本續投6局下又連續抓下2出局，接著被小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出左外野二壘安打，隨後又保送畢歇特（Bo Bichette）陷入危機，不過山本展現大心臟，面對瓦修（Daulton Varsho）飆出關鍵三振，力保不失結束今天6局投球任務。

山本由伸此役先發6局用96球有63顆好球，四縫線均速96.3英哩，最快97.3英哩，被敲出5支安打，投出6次三振與1次保送，失掉1分自責分，繳出優質先發，退場時道奇3：1領先，山本為勝投候選人。

藍鳥王牌投手高斯曼（Kevin Gausman）今天也展現絕佳K功，先發6局飆出8次三振，另有2次保送，只被敲出3支安打，同樣上演優質先發，不過3安全部集中在3局上，當中有2支二壘安打，造成重傷害。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中