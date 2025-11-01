自由電子報
世界大賽》換投沒用！大谷翔平超神怪力「撈」出炸牆安 藍鳥左投看傻

2025/11/01 10:38

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽G6，道奇7局打完取得3：1領先，8局上日本巨星大谷翔平敲出二壘安打，也是自他G3單場9上壘以來的首安。

大谷翔平今天前3打席分別遭到三振、獲得敬遠與一壘滾地出局，8局上1出局後，藍鳥換下1.1局沒被敲安的後援右投瓦蘭德（Louis Varland），改派左投弗魯哈蒂（Mason Fluharty）對決大谷翔平。

然而藍鳥換投沒有奏效，大谷翔平相中弗魯哈蒂的超低82.6英哩橫掃球，在身體失去平衡的情況下，硬是將小白球撈到中左外野，只見弗魯哈蒂一度以為已經解決大谷，殊不知球越飛越遠竟直擊外也大牆形成二壘安打，讓弗魯哈蒂傻眼。大谷這安擊球初速100.6英哩，飛行距離387英呎。

大谷敲安後，弗魯哈蒂敬遠史密斯（Will Smith）並解決佛里曼（Freddie Freeman）後退場，交給多明格茲（Seranthony Domínguez）要來抓貝茲（Mookie Betts）卻投出保送，2出局滿壘情況下對決赫南德茲（Teoscar Hernández），最終赫南德茲追打外角外球遭到三振，8局上打完道奇仍以3：1領先藍鳥。

