世界大賽》佐佐木朗希續投9下出事！葛拉斯諾只花3球拯救道奇連霸夢

葛拉斯諾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今在世界大賽G6以3：1險勝藍鳥，成功續命逼出G7生死戰。9局下藍鳥一度要上演絕地大反攻，最終被道奇明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）好投與老將赫南德茲（Kiké Hernández）關鍵雙殺守備完美守下。

道奇7局打完取得3：1領先，8局下派出「令和大魔神」佐佐木朗希，他該局花了25球，最終驚險化解一二壘有人失分危機。9局下道奇決定讓朗希續投，結果他先對柯克（Alejandro Kirk）丟觸身球，再被巴傑爾（Addison Barger）敲出場地二壘安打，留下無人出局二三壘有人危機退場。

請繼續往下閱讀...

道奇此時決定換上預定G7先發的葛拉斯諾，他登板後只用1球就讓克萊門特（Ernie Clement）敲出一壘小飛球出局，接著面對吉梅涅茲（Andrés Giménez），葛拉斯諾讓他敲出左外野平飛球出局，此時二壘上的巴傑爾離壘過遠，左外野手赫南德茲迅速回傳，抓到回壘不及的巴傑爾完成雙殺守備，儘管藍鳥提出重播輔助判決，最終維持原判，道奇成功續命，明天有望力拚二連霸。

The Dodgers tie the series following a double play in Game 6 of the #WorldSeries pic.twitter.com/5f4Ao5SYrd — Sportsnet （@Sportsnet） November 1, 2025

葛拉斯諾今天後援1局只花3球，沒有被敲出安打，賽後葛拉斯諾表示，他明天依舊可以登板。而對於赫南德茲的精彩守備，捕手史密斯（Will Smith）坦言：「多麼關鍵的Play！我們真的需要度過那個危機，看起來他守得比較淺，他做了完美預判與傳球，觸殺也做得很好，真是太棒了。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法