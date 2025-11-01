自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》佐佐木朗希續投9下出事！葛拉斯諾只花3球拯救道奇連霸夢

2025/11/01 11:42

葛拉斯諾。（法新社）葛拉斯諾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今在世界大賽G6以3：1險勝藍鳥，成功續命逼出G7生死戰。9局下藍鳥一度要上演絕地大反攻，最終被道奇明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）好投與老將赫南德茲（Kiké Hernández）關鍵雙殺守備完美守下。

道奇7局打完取得3：1領先，8局下派出「令和大魔神」佐佐木朗希，他該局花了25球，最終驚險化解一二壘有人失分危機。9局下道奇決定讓朗希續投，結果他先對柯克（Alejandro Kirk）丟觸身球，再被巴傑爾（Addison Barger）敲出場地二壘安打，留下無人出局二三壘有人危機退場。

道奇此時決定換上預定G7先發的葛拉斯諾，他登板後只用1球就讓克萊門特（Ernie Clement）敲出一壘小飛球出局，接著面對吉梅涅茲（Andrés Giménez），葛拉斯諾讓他敲出左外野平飛球出局，此時二壘上的巴傑爾離壘過遠，左外野手赫南德茲迅速回傳，抓到回壘不及的巴傑爾完成雙殺守備，儘管藍鳥提出重播輔助判決，最終維持原判，道奇成功續命，明天有望力拚二連霸。

葛拉斯諾今天後援1局只花3球，沒有被敲出安打，賽後葛拉斯諾表示，他明天依舊可以登板。而對於赫南德茲的精彩守備，捕手史密斯（Will Smith）坦言：「多麼關鍵的Play！我們真的需要度過那個危機，看起來他守得比較淺，他做了完美預判與傳球，觸殺也做得很好，真是太棒了。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中