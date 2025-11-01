自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》吉迪繳新高32分準大三元 公牛在喬丹時代後首次開季5連勝

2025/11/01 11:44

吉迪。（路透）吉迪。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕吉迪（Josh Giddey）今天繳出生涯新高32分，外帶10籃板、9助攻的準大三元數據，團隊共6人得分達雙位數，公牛終場以135：125力退尼克，拿下開季5連勝，成為東部唯一不敗球隊。

值得一提的是，這是公牛在喬丹（Michael Jordan）時代後的首次開季5連勝，前一次打出絕佳開局已是1996年的事。

公牛除了吉迪之外，伍切維奇（Nikola Vucevic）拿26分、7籃板，多桑姆（Ayo Dosunmu）得22分，布澤利斯（Matas Buzelis）拿13分，胡特爾（Kevin Huerter）進帳12分，史密斯（Jalen Smith）有10分、9籃板入袋，團隊命中率高達53.6％，且投進17顆三分球，火力相當傲人。

尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）拿29分，阿努諾比（OG Anunoby）26分，布里吉斯（Mikal Bridges）有23分，湯斯（Karl-Anthony Towns）22分、10籃板，但防守難擋對手火力，全場最多落後22分，最終吞下3連敗。

