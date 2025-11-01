自由電子報
NBA》東契奇傷癒回歸轟44分 湖人逆轉灰熊收下2連勝

2025/11/01 12:15

東契奇。（美聯社）東契奇。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕季中錦標賽NBA盃今登場，湖人在東契奇（Luka Doncic）傷癒回歸貢獻44分領軍之下，以117：112逆轉灰熊，在NBA盃小組賽開胡，近期也收下2連勝。

東契奇先前因手指扭傷以及左腿挫傷缺陣3戰，今重回先發行列，首節就獨攬13分，幫助湖人帶著31：27優勢進入次節，灰熊隨後展開反撲，第二節多點開花，9人有分數進帳，打完上半場握有69：55的雙位數領先。

易籃後，東契奇挺身而出，第三節外線6投3中挹注16分，湖人僅帶著89：91的落後進入決勝節，里維斯（Austin Reaves）末節開始1分半鐘就率隊以7：0攻勢取得超前，面臨雙位數落後的灰熊在最後關頭靠威爾斯（Jaylen Wells）連拿5分，在最後14秒又追到只剩5分差，但里維斯接下來2罰都沒失手，湖人順利讓勝利入袋。

東契奇今27投14中，包括6記三分球，拿下44分、12籃板，里維斯挹注21分，史馬特（Marcus Smart）貢獻12分，灰熊6人得分超過雙位數，威爾斯和蘭德爾（Jock Landale）都拿16分，一哥莫蘭特（Ja Morant）僅拿下8分。

