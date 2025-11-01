自由電子報
世界大賽》9下關鍵雙殺守備拯救道奇！資深工具人：我其實看不到球...

2025/11/01 13:08

赫南德茲。（路透）赫南德茲。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今在世界大賽G6以3：1險勝藍鳥，成功續命逼出G7生死戰。9局下藍鳥一度要上演絕地大反攻，最終老將工具人赫南德茲（Kiké Hernández）上演關鍵雙殺守備。賽後赫南德茲坦言，自己其實看不到球。

9局下道奇讓佐佐木朗希續投，他卻留下無人出局二三壘有人危機退場，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）登板只用1球就讓克萊門特（Ernie Clement）出局，接著吉梅涅茲（Andrés Giménez）敲出左外野平飛球被接殺，赫南德茲再迅速回傳刺殺回壘不及的巴傑爾（Addison Barger），幫助道奇成功續命。

賽後赫南德茲受訪坦言，自己當下守備站位比指示的還要淺，考量當時二壘上跑者腳程很快，他心想就往前守一點，如果被打出飛越頭頂的球，也只能說是打者的本事，不過他認為，吉梅涅茲打的球多半會往右外野，也就是拉打的方向去。

「也許你不會相信，但即便是在那樣滿場的歡呼聲中，我還是聽見球棒斷掉的聲音。」赫南德茲還原當下，「更誇張的是，打出去的球直接被燈光吃掉了，我完全不知道球到底在哪裡。但我心想，就算球打到臉上，我也不能停下來、不能放棄。」

赫南德茲表示，最後球終於在燈光中現身，正好飛進他的手套。由於自己當時正全力向前衝，在回傳二壘因為距離太近想控制力道，結果傳了一個彈跳球，「那球其實很難接，但他（羅哈斯，Miguel Rojas）接得很漂亮，與其說我傳得好，不如說是他接得太精彩。」

