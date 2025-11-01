自由電子報
世界大賽》「我得救了...」佐佐木朗希9下差點砸鍋 自認整體狀況不錯

2025/11/01 13:17

佐佐木朗希。（法新社）佐佐木朗希。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今在世界大賽G6以3：1險勝藍鳥，成功續命逼出G7生死戰。道奇佐佐木朗希今天後援登板續投9局下卻大開劇場，最終被隊友葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與赫南德茲（Kiké Hernández）拯救，賽後他也坦言自己得救了。

佐佐木朗希在8局下登板，用25球被敲1安投出1保送無失分，然而9下續投卻遭遇大危機，先對柯克（Alejandro Kirk）丟觸身球，再被巴傑爾（Addison Barger）敲出場地二壘安打，留下無人出局二三壘有人危機退場。所幸最後葛拉斯諾3球及時救援，以及赫南德茲再見雙殺守備，阻止藍鳥上演逆轉勝封王。

賽後佐佐木朗希受訪表示，他在第7局時就被通知要開始熱身，「那一局只要有跑者上壘，教練就會讓我上場，所以我一直在等，整體狀況算是不錯。」談到9局的危機，朗希表示：「真的覺得自己得救了，2好球後觸身球真的很可惜，但除此之外，對方打者的反應都在預期之內，如果能像第8局那樣進攻好球帶，應該沒有問題。」

這是佐佐木朗希世界大賽首度在藍鳥主場登板，他表示沒有被現場球迷的歡呼聲影響，「能在客場第一次體驗登板的感覺很好，自己的狀態真的不錯。明天會再好好準備，畢竟是最後一戰，一定要全力以赴。」

