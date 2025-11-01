自由電子報
世界大賽》與隊友上演史上首見奇景！葛拉斯諾完美救火不忘大讚山本

2025/11/01 13:44

葛拉斯諾。（法新社）葛拉斯諾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天在世界大賽G6的9下緊急登板，花3球守住無人出局二三壘有人危機，與隊友赫南德茲（Kiké Hernández）上演史上首見奇景，葛拉斯諾賽後仍不忘盛讚今天繳出優質先發的山本由伸。

9局下道奇讓佐佐木朗希續投，他卻留下無人出局二三壘有人危機退場，由預定明天先發的葛拉斯諾登板救援，只用1球就讓克萊門特（Ernie Clement）出局，接著吉梅涅茲（Andrés Giménez）敲出左外野平飛球被接殺，赫南德茲再迅速回傳刺殺回壘不及的巴傑爾（Addison Barger），幫助道奇成功續命。

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是季後賽史上第一次以7傳4（左外野傳二壘）雙殺結束的比賽；另一位數據專家庫巴（Jay Cuda）也點出，葛拉斯諾成為季後賽史上首位用3球投滿至少1局，並拿下救援成功的投手。《OptaSTATS》更提到，自救援成功於1969年納入統計後，葛拉斯諾是唯一在例行賽或季後賽，於無人出局二三壘有人、追平分在壘且沒有強迫進壘情況下，只面對2名打者仍完成救援的投手。

葛拉斯諾賽後坦言，當球被打出去當下，他沒有時間多想，只覺得這可能要成為安打了，但最後被接殺甚至形成雙殺，感覺真的很棒，「我心想，千萬拜託不要是安打！」葛拉斯諾也坦言，自己沒想過今天會登板，而自己也並非會對右打者大量投伸卡球的投手，但今天面對右打的克萊門特的內角高伸卡塞得很漂亮，也能很快拿下出局數，之後對左打的吉梅涅茲也用相同球路，結果成功變成雙殺。

談到今天先發6局僅失1分、飆出6次三振的日本王牌山本由伸，葛拉斯諾豪不吝嗇稱讚：「他真的是令人難以置信的投手，無論是今年整個球季或是季後賽都是如此。我整年都看著他是如何刻苦訓練，完全不意外有這種成果，他是我見過最優秀的投手之一，面對大舞台的專注度，以及壓力下的強大心態，他能完全不為所動，太厲害了。」

