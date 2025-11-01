世界大賽》山本超越達比修有、黑田博樹紀錄！道奇主帥解釋換投決定

山本由伸。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸今天在世界大賽G6繳出6局失1分優質先發，助隊3：1擊敗藍鳥逼出G7生死戰。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後稱讚山本好投，同時也解釋換投決定。

山本由伸今投6局用96球有63顆好球，被敲出5支安打，投出6次三振與1次保送，失掉1分自責分，繳出優質先發奪勝。山本由伸只花2個球季，就拿下生涯在大聯盟季後賽的第6場勝投，超越達比修有與黑田博樹的5勝，成為日本大聯盟季後賽勝投王。

山本前兩次登板都繳出9局失1分完投勝，今天在6局用96球之後退場，改由25歲左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）投第7局，道奇總教練羅伯斯表示：「他今天投得非常好，第6局面對小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與小畢歇特（Bo Bichette）都處理相當到位。不過我希望讓羅布列斯基在壘上無人時登板，所以我認為山本今天的任務已經完成。」

至於為何派出經驗尚淺的羅布列斯基，羅伯斯回應：「在季後賽中讓山本退場並不是一個容易的決定，但羅布列斯基現在投得相當有自信，也是不同型態的投手，我信任他，面對當時的棒次，我認為他是最佳人選。」

羅布列斯基。（路透）

