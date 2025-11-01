自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》山本超越達比修有、黑田博樹紀錄！道奇主帥解釋換投決定

2025/11/01 14:03

山本由伸。（路透）山本由伸。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸今天在世界大賽G6繳出6局失1分優質先發，助隊3：1擊敗藍鳥逼出G7生死戰。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後稱讚山本好投，同時也解釋換投決定。

山本由伸今投6局用96球有63顆好球，被敲出5支安打，投出6次三振與1次保送，失掉1分自責分，繳出優質先發奪勝。山本由伸只花2個球季，就拿下生涯在大聯盟季後賽的第6場勝投，超越達比修有與黑田博樹的5勝，成為日本大聯盟季後賽勝投王。

山本前兩次登板都繳出9局失1分完投勝，今天在6局用96球之後退場，改由25歲左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）投第7局，道奇總教練羅伯斯表示：「他今天投得非常好，第6局面對小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與小畢歇特（Bo Bichette）都處理相當到位。不過我希望讓羅布列斯基在壘上無人時登板，所以我認為山本今天的任務已經完成。」

至於為何派出經驗尚淺的羅布列斯基，羅伯斯回應：「在季後賽中讓山本退場並不是一個容易的決定，但羅布列斯基現在投得相當有自信，也是不同型態的投手，我信任他，面對當時的棒次，我認為他是最佳人選。」

羅布列斯基。（路透）羅布列斯基。（路透）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中