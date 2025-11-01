世界大賽》大谷翔平迎人生最完美劇本？道奇MVP貝茲想起2年前一幕

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天拿下世界大賽G6關鍵一勝，明天將與藍鳥進行G7生死戰，力拚二連霸。明天日本二刀流巨星大谷翔平有望先發登板，今敲出關鍵安打的MVP強打貝茲（Mookie Betts），也直呼大谷的人生宛如被命運完美安排。

道奇尚未公布明天先發投手，總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，除了今天繳出6局失1分優質先發的山本由伸之外，其他人都是選項，也包含了二刀流巨星大谷翔平，他明言大谷絕對會是明天球隊投球計畫的一部分，如果大谷確定先發，這也將是他自G4後「中3日」登板。

請繼續往下閱讀...

貝茲賽後受訪被問及大谷在G7先發登板的可能，他直言：「儘管心裡有些興奮，我們現在很努力保持冷靜，但我真的覺得翔平的人生就像被命運安排好一般。就像經典賽時，他總是能在最完美的時刻成功。」

大谷翔平在2023年世界棒球經典賽金牌戰中，擔任日本武士隊終結者，最終三振美國隊長、時任天使隊友楚奧特（Mike Trout），率日本奪冠。如今大谷有望在世界大賽G7先發登板，貝茲表示：「這是最完美的舞台，對他來說也是最完美的一刻，他就是為此而生。我好高興他是我們隊友，而不是對手！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法