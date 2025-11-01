自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》棒次被往後調仍滿壘建功！道奇貝茲吐心聲、主帥同生共死

2025/11/01 15:07

貝茲。（美聯社）貝茲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天在世界大賽G6成功續命，明天將與藍鳥決一死戰，力拚二連霸。今賽前因表現低迷而被調整到第4棒的MVP強打貝茲（Mookie Betts），也在3局下滿壘時敲出關鍵安打，成為致勝功臣之一。

貝茲系列賽表現低迷，前5戰打擊率僅0.130，也再次被往後調一個棒次，這也是他自2017年9月29日後，相隔2954天後再度擔任第4棒。不過今天他在3局下滿壘時敲出帶有2分打點的關鍵安打，幫助道奇單局攻下3分，成為致勝關鍵。

貝茲賽後謙虛表示，必須感謝隊友不斷上壘製造機會，自己很高興能成為團隊勝利的一員。對於自己棒次被往後調整，貝茲表示：「比賽前教練告訴我這件事，但我根本不在意，我甚至說打第7棒也沒關係。我只想贏，怎麼贏不重要，一起奪冠才是一切，我熱愛休息室每一個人。」

總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後也肯定貝茲的貢獻，並強調要把貝茲排除在先發打線之外是不可能的事，「我會與他同生共死，讓他打第4棒，是希望比賽節奏與氣勢能導向我們這裡，我絕對不會不讓他上場，他真的太出色了。」

對於G7的先發打線，羅伯斯表示會再觀察情況，但很滿意今天所做的決策，「我們會全力以赴，不會被壓力影響，我們只需再贏下1場比賽，這是我們整季都在做的事情。我很興奮，迫不及待明天醒來打棒球了！」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中