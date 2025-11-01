世界大賽》棒次被往後調仍滿壘建功！道奇貝茲吐心聲、主帥同生共死

貝茲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天在世界大賽G6成功續命，明天將與藍鳥決一死戰，力拚二連霸。今賽前因表現低迷而被調整到第4棒的MVP強打貝茲（Mookie Betts），也在3局下滿壘時敲出關鍵安打，成為致勝功臣之一。

貝茲系列賽表現低迷，前5戰打擊率僅0.130，也再次被往後調一個棒次，這也是他自2017年9月29日後，相隔2954天後再度擔任第4棒。不過今天他在3局下滿壘時敲出帶有2分打點的關鍵安打，幫助道奇單局攻下3分，成為致勝關鍵。

貝茲賽後謙虛表示，必須感謝隊友不斷上壘製造機會，自己很高興能成為團隊勝利的一員。對於自己棒次被往後調整，貝茲表示：「比賽前教練告訴我這件事，但我根本不在意，我甚至說打第7棒也沒關係。我只想贏，怎麼贏不重要，一起奪冠才是一切，我熱愛休息室每一個人。」

總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後也肯定貝茲的貢獻，並強調要把貝茲排除在先發打線之外是不可能的事，「我會與他同生共死，讓他打第4棒，是希望比賽節奏與氣勢能導向我們這裡，我絕對不會不讓他上場，他真的太出色了。」

對於G7的先發打線，羅伯斯表示會再觀察情況，但很滿意今天所做的決策，「我們會全力以赴，不會被壓力影響，我們只需再贏下1場比賽，這是我們整季都在做的事情。我很興奮，迫不及待明天醒來打棒球了！」

