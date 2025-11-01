NBA》「可愛」雷納德將功折罪絕殺跳投！快艇險勝鵜鶘

雷納德。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕快艇今在主場迎戰鵜鶘，雖然花光一度17分的領先，但靠「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）最後0.4秒的跳投得手，以126：124險勝，順利在NBA盃小組賽開胡。

快艇今上半場靠哈登（James Harden）16分領軍，加上中鋒祖巴克（Ivica Zubac）也有14分貢獻，打完前兩節握有67：59領先，易籃後輪到雷納德發威，單節外線4投3中，助隊一度領先多達17分，帶著94：84雙位數領先進入決勝節。

鵜鶘末節吹反攻號角，開節以23：13攻勢扳平戰局，快艇隨後靠瓊斯（Derrick Jones Jr）與雷納德在外線放冷箭要回優勢，但「可愛」在倒數13.5秒出現失誤，接著Z.威廉森（Zion Williamson）2罰俱中，又幫鵜鶘追到124：124平手，雷納德最後一擊將功折罪，在左側急停跳投得手，幫助快艇以2分差收下勝利。

雷納德今16投11中攻下全場最高34分，另有5助攻、6抄截，哈登24分、14助攻，瓊斯16分、祖巴克14分、11籃板，鵜鶘以板凳出發的波爾（Jordan Poole）30分最佳，Z.威廉森29分作收。

