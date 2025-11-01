自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》「可愛」雷納德將功折罪絕殺跳投！快艇險勝鵜鶘

2025/11/01 13:46

雷納德。（路透）雷納德。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕快艇今在主場迎戰鵜鶘，雖然花光一度17分的領先，但靠「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）最後0.4秒的跳投得手，以126：124險勝，順利在NBA盃小組賽開胡。

快艇今上半場靠哈登（James Harden）16分領軍，加上中鋒祖巴克（Ivica Zubac）也有14分貢獻，打完前兩節握有67：59領先，易籃後輪到雷納德發威，單節外線4投3中，助隊一度領先多達17分，帶著94：84雙位數領先進入決勝節。

鵜鶘末節吹反攻號角，開節以23：13攻勢扳平戰局，快艇隨後靠瓊斯（Derrick Jones Jr）與雷納德在外線放冷箭要回優勢，但「可愛」在倒數13.5秒出現失誤，接著Z.威廉森（Zion Williamson）2罰俱中，又幫鵜鶘追到124：124平手，雷納德最後一擊將功折罪，在左側急停跳投得手，幫助快艇以2分差收下勝利。

雷納德今16投11中攻下全場最高34分，另有5助攻、6抄截，哈登24分、14助攻，瓊斯16分、祖巴克14分、11籃板，鵜鶘以板凳出發的波爾（Jordan Poole）30分最佳，Z.威廉森29分作收。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中