體育 棒球 MLB

世界大賽》又遭山本由伸封鎖！藍鳥主帥：以為讓他6局退場對我們有利

2025/11/01 14:15

山本由伸。（歐新社）山本由伸。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕繼世界大賽G2完投9局失1分後，山本由伸再度扮演道奇救世主角色，今在世界大賽G6背水一戰力繳6局優質先發，逼出G7生死戰。對於自家打線又一次遭到山本封鎖，藍鳥主帥坦言他是相當了不起的投手。

山本由伸今天賽前已經連續2場先發繳出9局失1分完投勝，上一戰更是在世界大賽G2宰制藍鳥。今天在2勝3敗絕境下扛起先發重任，山本由伸展現「大賽男」實力，儘管沒能再度完投，但仍上演6局失1分6K的優質先發，幫助道奇在驚滔駭浪中奪下關鍵勝利。

藍鳥在世界大賽面對山本兩場比賽，合計15局僅敲9安，吞下14次三振，僅得到2分。對於再次成為山本的手下亡魂，賽後藍鳥總教練施奈德（John Schneider）表示：「就差那麼一點。他真的是一名非常了不起的投手。」

施奈德坦言，其實今天這場比賽面對山本，自家打線所繳出的打擊內容已經比上次好很多，「也成功讓他用球數變多，能6局就讓他退場，原本以為會對我們有利，但小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）打到偏甜的變化球卻形成雙殺。儘管如此，我們今天整體的進攻策略還是不錯。」

