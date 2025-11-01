世界大賽》大谷翔平獲敬遠後懲罰藍鳥！都在道奇鐵捕史密斯預料之中

史密斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今在世界大賽G6扳平戰局，明天將與藍鳥進行G7生死戰。今天打回道奇第1分的明星鐵捕史密斯（Will Smith），賽後談到當下的情況，坦言一切都在預料之中。

此役3局上1出局後，道奇艾德曼（Tommy Edman）敲出二壘安打，2出局後藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）敬遠大谷翔平，結果被下一棒史密斯懲罰敲出二壘安打失分，後續貝茲（Mookie Betts）又在滿壘情況下補上安打，道奇單局攻下3分。

史密斯在賽前被調整為第2棒，今天也成功在大谷獲得敬遠後讓藍鳥付出代價。賽後談到該打席，史密斯表示：「當Tommy打出二壘安打之後，我就知道如果羅哈斯（Miguel Rojas）出局，他們會敬遠大谷。所以這個情況早在預料之中。」史密斯表示，他對高斯曼的指叉球有備而來，結果也相當不錯。

談到今天另一致勝大功臣、先發6局失1分奪勝的日本王牌山本由伸，身為捕手搭檔的史密斯也稱讚：「他表現非常出色，繳出球隊今天所需的一場比賽。雖然不像之前連2場9局完投，但內容已經很紮慈，能投完6局並交棒給牛棚，真的很關鍵。」

道奇今天在驚滔駭浪中於藍鳥主場奪勝，9局下赫南德茲（Kike Hernandez）上演再見雙殺守備，史密斯也振臂大吼，他坦言：「真的很興奮，我們一整年就是為了這一刻而努力。只要再贏一場就好了，明天的比賽肯定會很刺激。」

史密斯與大谷翔平。（法新社）

