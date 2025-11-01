柔道》「柔道男神」楊勇緯大洋洲公開賽奪金 本季國際賽首金到手

楊勇緯。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「柔道男神」楊勇緯今天在黃金海岸大洋洲公開賽一路過關斬將，闖進男子60公斤級決賽，開賽沒多久就成功壓制法國選手梅林（MAXIME MERLIN），完成有效得分，收下本季第一面國際賽金牌，也是暌違近2年的首金。

在去年巴黎奧運後，楊勇緯沉殿一段時間後才重返賽場，今年4月在亞錦賽摘下銀牌，但因國際賽參與不多，前一次奪金是在2023年11月的伯斯大洋洲公開賽，而上週則在雲林全運會完成4連霸。

不像大滿貫或是大獎賽，本週的大洋洲公開賽不算等級高的賽事，世界排名第9的楊勇緯已是唯一1位世界前10的參賽好手，60公斤級也只有12人參賽。

首輪輪空的楊勇緯直接挺進8強，他用拿手的寢技依序壓制印尼20歲小將毛拉納（MUHAMMAD RIZQI MAULANA）、法國選手內托（PEDRO CARLOS ANTUN NETO），晉級最終決賽，而楊勇緯在面對首次交手的梅林，開賽不到1分鐘就成功將他摔倒在地，完成有效得分，最終也沒讓對手有反撲機會，如願拿下金牌，接下來他也將前往歐洲移地訓練，備戰12月的東京大滿貫賽，為本季完美收尾。

