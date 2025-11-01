自由電子報
體育 棒球 旅外

棒球》鄧愷威返美訓練 能對決大谷翔平是難得的機會

2025/11/01 15:02

鄧愷威。（資料照）鄧愷威。（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕旅美投手鄧愷威已於昨日返美展開休賽季訓練，回顧其不凡的2025年賽季，他不僅成功克服角色轉換的挑戰，更在大聯盟投出生涯首場先發勝投，以實際行動證明了其在大聯盟舞台的發展潛力。這段從低潮中重新站起、完成蛻變的旅程，成為舊金山巨人隊本季最受矚目的勵志篇章之一。

現年26歲的鄧愷威，其旅美生涯始於2017年與明尼蘇達雙城隊簽約，並於2019年轉投舊金山巨人隊系統。經過漫長的小聯盟磨練，於2024年3月30日升上大聯盟，成為台灣史上第17位登上最高殿堂的台灣球員。

然而，大聯盟初期的挑戰顯而易見，鄧愷威在2024年球季主要以牛棚身分出賽，留下9.82的防禦率，表現未達預期。他坦言，去年整個球季是他旅美以來遇到最大的挫折，尤其季末又面臨指定讓渡（DFA），心情難免受影響。但他告訴自己：「我不會因為這樣就被打敗，我現在只需要專注在接下來的訓練跟調整。」正是這股不服輸的信念，促使他投入去年休賽季的訓練，並在今年春訓時感受到顯著效果，為後續的表現打下基礎。

經過一年的調整與準備，鄧愷威在2025年以更成熟的姿態回歸大聯盟，並成功轉任先發投手角色。他本季共出賽8場（7場先發），留下2勝4敗的成績，累積投球29.2局，送出39次三振，防禦率6.37。其高三振率成為數據亮點，生涯三振數累積達46次，超越學長倪福德的43K，躍居台灣投手大聯盟歷史三振榜第5位。

賽季期間，鄧愷威多次寫下個人與台灣棒球史的里程碑，先於八月重返大聯盟後拿下生涯首勝；九月初面對科羅拉多洛磯隊更投出代表作，主投5.1局送出8次三振率隊奪勝，使其成為自2018年陳偉殷以來首位在大聯盟奪得先發勝投的台灣投手。此外，他指出，球季最後對戰洛杉磯道奇隊的那一場比賽令他印象最為深刻，能對上前三棒皆為前年度最有價值球員（MVP）的頂級打線，機會難得、是十分寶貴的經驗。

特別是面對大谷翔平並兩度送出三振，鄧愷威分享道：「能跟這麼強的球員對決確實是很難得的機會，主要就是告訴自己要勇敢去面對打者，不要投得太閃。」他透露，除了正面對決的心態外，賽前及前一天都會去研究對手的球探報告，然後針對每一位打者的弱點去做計畫，是這次壓制頂尖打者的關鍵。

對於賽季中的角色轉換，鄧愷威坦言是其最大的考驗。他指出：「從後援轉任先發，需要更多的體能準備與恢復時間，整個訓練節奏都必須重新建立。」他將這段適應過程形容為「從零開始的再學習」，不只是球技的磨練，更是心態的再塑造。

他進一步提到，經過與隊內前輩的交流，他學會了「如何更穩定地面對比賽與壓力」，將心態的成長視為今年最重要的收穫。

回顧整季的高低起伏，鄧愷威將成功歸功於球團、家人與球迷的支持。「去年表現不理想，球隊卻沒有放棄我；家人和球迷也一直給我力量。能夠再次回到大聯盟，真的很感激。」

儘管本賽季創下多項成就，鄧愷威仍意識到控球穩定性是再提升檔次的關鍵，設為休賽季主要目標。鄧愷威啟程返回美國，全面投入休賽季訓練計畫，將在專業機構中，透過科學化的分析與評估，針對性地優化自身的球路設計與控球精準度，同時搭配嚴格的體能訓練與重量訓練，為明年的競爭做好準備。

從大聯盟的先發丘上汲取到的信心與經驗，成為鄧愷威持續精進的強大動力。他目標成為一位「更穩定、更堅定，能幫助球隊贏球」的投手，並將延續這股重生的氣勢，迎接新一季挑戰。

