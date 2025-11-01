自由電子報
體育 棒球 MLB

世界大賽》9下深遠長打變場地二壘安沒得分 藍鳥教頭哀嘆：太倒楣了

2025/11/01 16:38

道奇中外野手狄恩舉手示意是死球，最終裁判判定為死球，是一支場地規則二壘安打。（美聯社）道奇中外野手狄恩舉手示意是死球，最終裁判判定為死球，是一支場地規則二壘安打。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今在世界大賽G6以3：1險勝藍鳥，成功逼出G7生死戰。裁判在9局下的關鍵判決拯救了道奇，藍鳥總教練施耐德（John Schneider）坦言太倒楣了。

佐佐木朗希在8局下登板，用25球被敲1安投出1保送無失分，然而9下續投卻開劇場，先對柯克（Alejandro Kirk）丟觸身球，再被巴傑爾（Addison Barger）擊出直襲中外野大牆的深遠安打，藍鳥跑者也跑回本壘得分，但球卡在外野牆底部護墊縫隙裡，道奇中外野手狄恩（Justin Dean）舉手示意是死球，最終裁判判定為死球，是一支場地規則的二壘安打，藍鳥得分不算，跑者無人出局回到二三壘。道奇趕緊換上葛拉斯諾（Tyler Glasnow）救火，他只用3球就守住勝利，包括赫南德茲（Enrique Hernández）的再見雙殺守備，成功阻止藍鳥上演逆轉勝封王。

「來這球場這麼久，第一次看到球卡在那，」藍鳥總教練施耐德坦言，這真的是太倒楣了，巴傑爾那球打得很紮實，很可惜沒有得分，而後面的大好得分機會也沒能送回分數。

道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）認為，照現行規則而言，其實最好是要先處理再上訴，但狄恩意識到球卡住，裁判也裁定死球，運氣站在他們這邊。

