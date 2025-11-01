自由電子報
世界大賽》道奇工具人超神再見雙殺 藍鳥跑者錯愕：很驚訝他接到球...

2025/11/01 15:49

藍鳥二壘跑者巴傑爾遭封殺出局，道奇上演超狂雙殺守備。（法新社）藍鳥二壘跑者巴傑爾遭封殺出局，道奇上演超狂雙殺守備。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天的2025年世界大賽G6，道奇隊左外野手K.赫南德茲（Kiké Hernández）上演超狂雙殺守備，讓道奇明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）只花3球守住無人出局二、三壘有人的失分危機，道奇最後在客場以3比1擊敗藍鳥，逼出生死第7戰。當時藍鳥二壘跑者巴傑爾（Addison Barger）坦言，很意外K.赫南德茲能接到球。

藍鳥第9局下靠觸身球、以及巴傑爾的二壘安打，攻佔二、三壘，也讓道奇日投佐佐木朗希退場，由葛拉斯諾緊急登板後援，他先用1球讓對手出局。接著藍鳥打者希梅涅茲（Andres Gimenez）擊出左外野飛球，K.赫南德茲上前快步接殺、並迅速傳二壘完成封殺，上演季後賽首見的再見雙殺守備，讓道奇贏球逼出殊死戰。

藍鳥二壘跑者巴傑爾遭封殺出局，道奇上演超狂雙殺守備。（法新社）藍鳥二壘跑者巴傑爾遭封殺出局，道奇上演超狂雙殺守備。（法新社）

「那是很難判斷的球。」藍鳥總教練施奈德（John Schneider）賽後受訪表示，「Kike 當時守得比較淺，當時1出局，大家都在想『能得分』。他做出一次非常棒的守備，那球正好介於兩難之間，傳得很棒，羅哈斯（Miguel Rojas）也接得好。真是太瘋狂了。這樣結束比賽的方式太狂了。」

巴傑爾賽後說，「很明顯，那個我被雙殺那球，我太積極了。我當時想要得分，如果球落地就要跑回追平分。但他判斷很好，做出一次很棒的守備。」

「我很驚訝他接到了。」巴傑爾坦言，球打出去的瞬間，以為那球會飛越游擊手的頭頂，沒有想那球的飛行距離那麼短，「這次判斷有點糟，很明顯，我離壘太遠了。」

