世界大賽》道奇逼出G7殊死戰、封王勝率破6成 挑戰隊史142年首見逆襲封王劇本

道奇逼出G7殊死戰、歷史封王勝率破6成，挑戰隊史142年最狂逆轉勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天在關鍵第6戰成功力挽狂瀾，以3：1擊敗藍鳥，將戰線延長至殊死第7戰。道奇除了要挑戰隊史首見連霸壯舉外，也要力拚道奇142年來唯一1次的逆襲封王劇本。

根據數據顯示，道奇過去在7戰4勝制的季後賽當中，曾11度陷入2勝3敗的絕境，但從來沒有一次成功逆轉。另外，道奇在世界大賽也沒有出現過2勝3敗後完成逆襲，過去曾在1956年和2017年兩度逼近第7戰，但最終都與冠軍擦身而過，道奇今年將挑戰隊史142年首次的逆轉勝紀錄。

數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，在整個季後賽歷史當中，主場球隊在任何殊死戰當中戰績為69勝67敗，在G7累積31勝29敗。另外，在採用現行2-3-2賽制的7戰4勝系列賽中，第6戰獲勝、逼出第7戰的球隊在56場中贏下35場，勝率為62.5%，當在客場贏下第6戰、逼出第7戰的球隊決一生死時，這些客隊在系列賽最終22場中贏了14場，勝率高達63.6%。

藍鳥在G7最終戰派出3屆塞揚名投薛哲（Max Scherzer）掛帥先發，道奇則有可能推出大谷翔平應戰，大展投打二刀流。

