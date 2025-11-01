世界大賽》球迷「鬧場」讓比賽被迫暫時中斷 山本由伸坦言有點不悅

有球迷亂入球場，遭現場保全壓制。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2025年世界大賽G6，道奇日本強投山本由伸今天交出6局失1分好投，幫助道奇隊以3比1擊敗藍鳥，逼出生死第7戰。由於這場比賽第6局時有球迷「亂入」跑進球場，讓比賽被迫暫時中斷。山本由伸受訪透過翻譯表示，這個意外插曲讓他不太喜歡。

山本由伸第6局先解決1人後，這時比賽突然被迫暫停，因為一名男性球迷跑進球場，還拿出美國國旗，當場遭球場保全逮捕、並趕出場。該半局2出局後，山本由伸被敲二壘安打、丟保送，讓藍鳥攻佔一、二壘，山本用三振化解失分危機，也結束投球工作。

請繼續往下閱讀...

總計山本由伸主投6局用96球，被敲5安失1分，賞6次三振、丟1次保送，收下今年季後賽第4勝，季後賽防禦率僅1.56。

山本由伸。（法新社）

山本由伸受訪說，投完第6局時，當時希望能再多投1局，「能夠守住領先，把比賽交給下一任投手是很重要的事情，能做到這點真的很好讓我稍微鬆了一口氣。」

被問到有球迷「亂入」情事，山本由伸坦言，「那是很罕見的狀況...我不喜歡這樣。但我投幾球熱身，保持冷靜。」

WE GOT A （clothed） STREAKER



He proceeded to be boo’d LOUDLY off the field by everyone in attendance pic.twitter.com/SseQwzSMdj — Ben Verlander （@BenVerlander） November 1, 2025

有球迷亂入球場，遭現場保全壓制。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法