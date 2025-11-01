自由電子報
網球》茲維列夫險晉巴黎大師賽4強 終結梅德維夫年終賽希望

2025/11/01 16:01

網球》茲維列夫險晉巴黎大師賽4強 終結梅德維夫年終賽希望茲維列夫擊敗梅德維夫，驚險挺進巴黎大師賽4強。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕茲維列夫（Alexander Zverev）驚險搶救2個賽末點，2：6、6：3、7：6（7：5）大逆轉俄國「剋星」梅德維夫（Daniil Medvedev），德國第3種子衛冕者終止對戰5連敗夢魘，安抵巴黎男網大師賽4強。

「我最滿意的是化解賽末點，持續保持勇氣，並在關鍵時刻贏得比賽。」這項ATP千分等級室內硬地大賽，首度移師拉德芳斯競技場，28歲的茲維列夫面對前球王梅德維夫雖然輸多贏少，此役頂住落後壓力後來居上，最終把戰線拖進搶7扳倒宿敵，也粉碎梅德維夫躋身11月杜林年終總決賽8強的最後希望，「他簡直是我的剋星，我不喜歡跟他比賽，過去幾年他一直壓著我打。」

茲維列夫激戰兩個半小時脫困，如釋重負躺在球場上，他把職業生涯對戰梅德維夫改寫為8勝14負，將與義大利第2種子辛納（Jannik Sinner）爭奪冠軍戰門票，雙雄過往交手4勝4負平分秋色，並重演上週維也納決戰戲碼，當時落敗的茲維列夫期待復仇，「很高興再次和他交手，希望我們能夠打出一場精彩的比賽。」

