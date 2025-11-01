自由電子報
壘球》「假日飛刀手」陳義信擔任開球嘉賓 札哈木盃全國原住民慢速壘球賽安平開打

2025/11/01 16:12

2025年札哈木盃全國原住民慢速壘球錦標賽，中央原民會副主委陳義信以「假日飛刀手」之姿，主持開球儀式。（南市原民會提供）2025年札哈木盃全國原住民慢速壘球錦標賽，中央原民會副主委陳義信以「假日飛刀手」之姿，主持開球儀式。（南市原民會提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕由南市政府原住民族事務委員會主辦的「2025年札哈木盃全國原住民慢速壘球錦標賽」，今（1）日於安平區文中66A、B壘球場盛大開幕，賽事為期兩天（11月1日至2日），共有來自全國各地的17支原住民菁英隊伍齊聚角逐最高榮譽與冠軍獎盃。

開幕典禮貴賓雲集，中央原住民族委員會副主委陳義信到場擔任開球嘉賓，以「假日飛刀手」的英姿為賽事揭開序幕。現場氣氛熱烈，展現原住民族群團結、熱情與活力。

札哈木盃為全國最具知名度的原住民族體育盛會之一，每年吸引各地慢速壘球好手踴躍報名。本屆以「原力出擊」為口號，象徵原住民族「原源不絕」的生命力與凝聚力。陳義信勉勵選手們勇敢出擊、全力以赴，揮出屬於族人的榮耀一擊。

南市原民會主委白惠蘭（Salau Kaljimuran）表示，今年共有17支隊伍報名參賽，顯見族人對札哈木盃的高度肯定與重視。為鼓勵更多族群投入運動，今年亦特別邀請平埔族群隊伍參與，期望未來有更多族群攜手上場，藉由競技增進交流與友誼，讓體育成為凝聚族群情感的重要平台。

札哈木盃自創辦以來，已成為全國原住民族慢速壘球的重要賽事與族群聯誼活動，不僅推廣原住民體育運動，更深化族群間的情誼。本屆比賽獎項豐富，冠軍隊可獲獎金3萬元、亞軍2萬元、季軍1萬5千元、殿軍1萬元，並設有「最佳打擊獎」、「最佳投手」及「冠軍賽MVP」等個人獎項，表彰優秀選手的卓越表現。

2025年札哈木盃全國原住民慢速壘球錦標賽今日在安平登場。（南市原民會提供）2025年札哈木盃全國原住民慢速壘球錦標賽今日在安平登場。（南市原民會提供）

2025年札哈木盃全國原住民慢速壘球錦標賽，台南原民會主委白惠蘭 Salau Kaljimuran（右5）、中央原民會陳義信副主委（右4）、慢壘協會呂維胤理事長（右3）、Ingay Tali穎艾達利議員（右2）及周麗津議員（右1）與球員大合照。2025年札哈木盃全國原住民慢速壘球錦標賽，台南原民會主委白惠蘭 Salau Kaljimuran（右5）、中央原民會陳義信副主委（右4）、慢壘協會呂維胤理事長（右3）、Ingay Tali穎艾達利議員（右2）及周麗津議員（右1）與球員大合照。

