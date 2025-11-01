自由電子報
中職》樂天女孩最美官攝 快門凝結動人瞬間

2025/11/01 16:36

〔記者陳志曲／台北報導〕樂天女孩在場上奮力應援，有個身影則是穿梭在觀眾席間，拿著單眼相機認真紀錄女孩的每一個瞬間，讓粉絲可以在官方社群平台欣賞到女孩最美的一面，她就是樂天女孩官方攝影小巫。

出生在高雄的小巫高中時期開始接觸到棒球，一開始支持的球隊是在地球隊高苑工商，最瘋的時候還會請假去看比賽。比賽看久了就想紀錄球員的畫面，這就是她踏入攝影之路的契機。她的高中畢業禮物是一台單眼相機，這台相機陪著她北上念書，大學選擇運動相關科系，就讀於真理大學運動資訊傳播學系，這個時期更加瘋狂投入青棒賽事，不是學校就是在球場，而疫情期間也曾為了看比賽，直接到球場邊看比賽邊遠距教學。

大學除了看比賽，小巫也把握每個提升自我的機會，從主動詢問TSNA是否可以實習，一路到棒球筆記還有桃園璞園領航猿的實習拍攝，從不同的運動賽事中磨練自己的攝影技巧，還在老師的協助下接觸到棒協，接下玉山盃的拍攝任務。一次次的累積，讓她在畢業前就累積了作品及人脈，畢業之後也順利進入臺北台新戰神擔任行銷兼攝影。

不僅如此她也持續與棒協合作，從拍攝U12的賽事一路到世界棒球12強賽。12強也是她印象最深刻的賽事，擔任官方攝影的她從賽事拍攝到觀眾席的應援紀錄，用她的視角詮釋比賽的每一刻，跟著球隊從臺灣到日本，直到冠軍戰拿下最後一個出局數，緊繃的情緒隨到球隊站在頒獎台，東京巨蛋響起會歌，才化為喜悅的淚水，一起享受屬於全台灣榮耀的時刻。

小巫也沒有停下腳步，今年加入與樂天女孩合作的行銷活動公司，日常的工作內容除了紀錄樂天女孩在場上應援的畫面，也迎來一大挑戰，那就是樂天女孩2025新單曲的製作企劃，從提出主題到服裝發想還有專輯小物的配置，對她來說都是新的領域，但她也樂於接受這個挑戰。其中讓她比較困擾的地方是單曲寫真書的拍攝日期剛好碰上天氣比較不穩定的日子，她必須得抓緊有陽光的空檔拍攝畫面，但也要思考許多雨備方案，所幸任務順利完成。當她翻著自己拍攝的單曲寫真書時，臉上出現充滿成就感的笑容，她也更有動力拍出每個女孩最動人的畫面。

想要看到更多小巫的作品除了可以關注樂天女孩社群，也可以追蹤：https://www.instagram.com/power__up__?igsh=MXhnamJ1c2JmaDUwMw==

光影變化與被攝者的化學作用也是捕捉焦點。（記者陳志曲攝）光影變化與被攝者的化學作用也是捕捉焦點。（記者陳志曲攝）

穿梭在觀眾席找尋拍攝角度。（記者陳志曲攝）穿梭在觀眾席找尋拍攝角度。（記者陳志曲攝）

跟樂天女孩建立拍攝默契。（記者陳志曲攝）跟樂天女孩建立拍攝默契。（記者陳志曲攝）

穿梭在觀眾席找尋拍攝角度。（記者陳志曲攝）穿梭在觀眾席找尋拍攝角度。（記者陳志曲攝）

拍攝完馬上確認照片。（記者陳志曲攝）拍攝完馬上確認照片。（記者陳志曲攝）

除了拍照也很關注場上戰況。（記者陳志曲攝）除了拍照也很關注場上戰況。（記者陳志曲攝）

拍攝社群用的女孩下班路照片。（記者陳志曲攝）拍攝社群用的女孩下班路照片。（記者陳志曲攝）

小巫拿著自己拍攝的樂天女孩單曲寫真書。（記者陳志曲攝）小巫拿著自己拍攝的樂天女孩單曲寫真書。（記者陳志曲攝）

小巫在台灣拿下世界棒球12強冠軍後留下紀念照。（圖／小巫提供）小巫在台灣拿下世界棒球12強冠軍後留下紀念照。（圖／小巫提供）

