NBA》史上第2人！東契奇開季前3戰場均45.3分締罕見紀錄

東契奇。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人球星東契奇（Luka Doncic）今傷癒回歸貢獻44分，率隊以117：112逆轉灰熊，開季至今3戰每場都攻下至少40分，比肩傳奇張伯倫（Wilt Chamberlain），成為史上第2人。

東契奇開幕戰面對勇士砍下43分，接著面對灰狼轟下49分，隨後因手指扭傷以及左腿挫傷缺陣3戰，今重回先發行列，此役27投14中，包括6記三分球，拿下44分、12籃板，助隊收下2連勝。

請繼續往下閱讀...

東契奇成為繼張伯倫後開季前3戰都至少攻下40分的球員，前3場合計拿下136分，也是張伯倫、喬丹（Michael Jordan）後，史上第3位開季前3戰總共能至少拿下125分的球員，另外，前3戰平均拿下45.3分，則是繼2007年布萊恩（Kobe Bryant）後，湖人首位能在3戰期間平均挹注45分的球員。

NBA史上目前僅張伯倫曾締造整季平均至少40分，對於是否有機會成為第2人，東契奇坦言，這是一項困難的紀錄，「對手有時會對我祭出更多包夾，我無法每次都得那麼多分，今天我有3、4次很高難度的進球，但都是不太好的選擇，我必須再多下點功夫。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法