體育 棒球 MLB

世界大賽》深遠飛球卡在全壘打牆 道奇外野手神判斷要感謝資深工具人

2025/11/01 18:26

道奇中外野手狄恩。（法新社）道奇中外野手狄恩。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2025年世界大賽G6，道奇今天靠左外野手K.赫南德茲（Kiké Hernández）上演超狂再見雙殺守備，幫助道奇以3比1擊敗藍鳥，逼出生死第7戰。其中藍鳥隊9局下一支長打被判定為場地二壘安打，成為此戰關鍵判決之一。道奇中外野手狄恩（Justin Dean）賽後直言知道規則，也感謝K.赫南德茲當下有提醒他。

道奇日本新人佐佐木朗希第8局登板，被敲1安、丟1次保送，沒有失分。但佐佐木朗希續投第9局先丟觸身球，接著被藍鳥打者巴傑爾（Addison Barger）敲二壘安打，這顆飛球直擊中外野全壘打牆下方的護墊縫隙，讓狄恩當下高舉雙手示意是死球，裁判經檢視後判定是場地規則二壘安打。

根據大聯盟官網指出，按照藍鳥主場羅傑斯中心（Rogers Centre）的場地規則規定，如果打出的界內球卡在外野護墊中，則判定為場地規則二壘安打。因此藍鳥跑者要退回二、三壘。

藍鳥該局不但得分不算，而且K.赫南德策動超神雙殺守備，先接殺飛球、再回傳二壘封殺回壘不及的藍鳥跑者巴傑爾，讓道奇縈球逼出生死第7戰。

9局下替補上場守外野的狄恩，他賽後受訪說，「我相信規則就是規則，相信那球符合規則的描述。」狄恩也感謝K.赫南德茲當下對他大喊，提醒他高舉雙手示意死球。

道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）認為，「依照目前的規則，其實你繼續把球撿起來，之後再用重播輔戰判決挑戰那顆卡住的球，但狄恩當下注意到球卡住了，外野裁判也示意死球，所以結果很好。狄恩在場上的意識很好。」

道奇中外野手狄恩高舉雙手示意死球。（美聯社）道奇中外野手狄恩高舉雙手示意死球。（美聯社）

