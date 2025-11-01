WTT冠軍賽》決勝局10:6領先遭法國眼鏡哥逆轉 第2種子張本智和也中箭落馬

張本智和在16強戰遭法國名將A.勒布朗逆轉。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第4的日本一哥張本智和今天凌晨在2025年WTT蒙佩利爾冠軍賽男單16強戰，錯失局數2:0領先、決勝局10:6聽牌優勢，最終以2:3遭世界排名13的地主球星眼鏡哥A.勒布朗逆轉，無緣晉級8強，男單前8種子僅剩第4種子莫雷加德、第7種子約基奇。

上一站在倫敦球星挑戰賽決賽不敵邱黨的張本智和，過去兩度遭遇A.勒布朗雙方各拿1勝，今天再度交鋒，張本首局克服開局1:6落後，以11:9後來居上；次局也在8:10劣勢下化解兩個局點後以12:10再下一城。擁有主場優勢的A.勒布朗第3局起加強正手攻勢，以11:4、11:9連追2局扳平戰局。

決勝局，張本一路領先並以10:6率先聽牌，8強門票眼看就要到手，不料關鍵時刻張本反手頻頻失誤，A.勒布朗在滿場球迷助威下化解4個賽末點後，一口氣連拿6分，12:10完成讓2追3的超級大逆轉，8強將對決世界排名第10的約基奇。

瑞典「六角戰士」莫雷加德在16強也以7:11、11:6、11:7、11:7逆轉37歲德國名將奧恰洛夫，寫下對戰3連勝，8強將遭遇世界排名12的德國直拍橫打名將邱黨。

女單方面，世界排名第7的張本美和同樣在局數2:0領先下，被世界排名27的地主新星帕瓦德逼進決勝局，但和哥哥張本智和不同的是，張本美和開局就打出10:1的猛攻，最終11:4收下8強門票，將與世界排名第5的中國女將王藝迪爭奪4強席次。

法國名將A.勒布朗在滿場地主球迷助威下，逆轉張本智和晉級8強。（取自WTT官網）

