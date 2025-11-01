自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT冠軍賽》決勝局10:6領先遭法國眼鏡哥逆轉 第2種子張本智和也中箭落馬

2025/11/01 16:52

張本智和在16強戰遭法國名將A.勒布朗逆轉。（取自WTT官網）張本智和在16強戰遭法國名將A.勒布朗逆轉。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第4的日本一哥張本智和今天凌晨在2025年WTT蒙佩利爾冠軍賽男單16強戰，錯失局數2:0領先、決勝局10:6聽牌優勢，最終以2:3遭世界排名13的地主球星眼鏡哥A.勒布朗逆轉，無緣晉級8強，男單前8種子僅剩第4種子莫雷加德、第7種子約基奇。

上一站在倫敦球星挑戰賽決賽不敵邱黨的張本智和，過去兩度遭遇A.勒布朗雙方各拿1勝，今天再度交鋒，張本首局克服開局1:6落後，以11:9後來居上；次局也在8:10劣勢下化解兩個局點後以12:10再下一城。擁有主場優勢的A.勒布朗第3局起加強正手攻勢，以11:4、11:9連追2局扳平戰局。

決勝局，張本一路領先並以10:6率先聽牌，8強門票眼看就要到手，不料關鍵時刻張本反手頻頻失誤，A.勒布朗在滿場球迷助威下化解4個賽末點後，一口氣連拿6分，12:10完成讓2追3的超級大逆轉，8強將對決世界排名第10的約基奇。

瑞典「六角戰士」莫雷加德在16強也以7:11、11:6、11:7、11:7逆轉37歲德國名將奧恰洛夫，寫下對戰3連勝，8強將遭遇世界排名12的德國直拍橫打名將邱黨。

女單方面，世界排名第7的張本美和同樣在局數2:0領先下，被世界排名27的地主新星帕瓦德逼進決勝局，但和哥哥張本智和不同的是，張本美和開局就打出10:1的猛攻，最終11:4收下8強門票，將與世界排名第5的中國女將王藝迪爭奪4強席次。

法國名將A.勒布朗在滿場地主球迷助威下，逆轉張本智和晉級8強。（取自WTT官網）法國名將A.勒布朗在滿場地主球迷助威下，逆轉張本智和晉級8強。（取自WTT官網）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中