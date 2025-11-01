柔道》不只楊勇緯奪金 台灣隊在大洋洲公開賽單日2金3銅入袋

楊勇緯60公斤級摘金（右）、邱韋傑鍍銅（左）。（教練劉文等提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕「柔道男神」楊勇緯今在黃金海岸大洋洲公開賽男子60公斤級順利奪金，另外，林真豪也在女子48公斤級摘下一面金牌，台灣隊在首日賽程共有2金、3銅入袋。

本場賽事男子60公斤量級只有12名選手參賽，身為頭號種子的楊勇緯先後擊敗印尼新秀毛拉納（MUHAMMAD RIZQI MAULANA）及35歲地主澳洲選手、曾於今年臺北亞洲柔道公開賽獲得第5名的內托（PEDRO CARLOS ANTUN NETO）闖進金牌戰，決賽面對法國選手梅林（MAXIME MERLIN）楊勇緯靠著開賽30秒以一記內腿取得的有效分勝出，收下金牌。

楊勇緯表示，目前最重要的課題還是必須適應國際賽的節奏，尤其在比賽新制實施後，遇到不同選手都要有相應的變化，「現在的比賽真的必須步步為營，有機會就要取得分數，不只在技術上，比賽中的心理也要做調整，今天就是透過比賽檢視這陣子的訓練成果。」

教練劉文等提到，楊勇緯今年雖然在國際賽參賽場次銳減不少，但仍著重在身體及技術調整，這場比賽也是要檢驗他的訓練成果，很開心他有確實執行比賽策略，接下來他將到歐洲、日本移地訓練，讓他累積與不同世界級好手切磋的機會，而明年才是比賽的重中之重，除了有名古屋亞運，還有即將展開的奧運積分週期。

台灣今天共有7位選手出賽，最終取得2金3銅，除了楊勇緯、林真豪之外，邱之柔女子48公斤、邱韋傑男子60kg以及林崇佑男子66kg共進帳3面銅牌。楊勇緯表示，大家在備賽過程中都非常專心團結，藉由這幾次公開賽，讓大家有磨練的機會是很難得的，也讓選手們更有自信跟經驗去面對未來的國際賽，而他也感謝澳洲當地許多台灣僑胞今天特別進場為代表隊加油，覺得非常感動，也讓他們在場上充滿力量。

下週楊勇緯將與代表隊繼續前往歐洲移地訓練，他自己對此也相當期待，「因為歐洲選手在摔法上會有很大的差異，希望能有更多不同的收穫。」之後再赴日本全力為12月6日至7日登場的東京大滿貫備戰，他也希望能夠在比賽中驗收這一個半月在國外訓練的成果，看到更不一樣的自己。

楊勇緯（左二）60公斤級摘金（教練劉文等提供）

