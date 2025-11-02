道奇、藍鳥世界大賽G7生死戰！大谷翔平二刀流力拚2連霸 今日賽事預告與轉播

道奇與藍鳥今天將進行世界大賽G7生死戰。（取自大聯盟官方X）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

衛冕軍道奇與北方王者藍鳥在世界大賽鏖戰至G7生死戰，藍鳥推出3屆塞揚名投薛哲（Max Scherzer）掛帥先發，大谷翔平將要投打二刀流，到底是藍鳥勇奪睽違32年的世界大賽冠軍，還是道奇達成相隔25年以及隊史首見連霸壯舉，棒球迷千萬不要錯過轉播。

NBA例行賽共有2場轉播，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）將率領勇士在客場踢館溜馬，溜馬本季首勝尚未開胡，開季已經苦吞5連敗；活塞將在主場面對獨行俠，期待活塞主控坎寧安（Cade Cunningham）和獨行俠新科狀元郎「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）的表現，敬請鎖定轉播。

MLB世界大賽

08：00 道奇 VS 藍鳥 世界大賽G7

轉播：緯來育樂、愛爾達體育2台、東森洋片、華視

NBA

07：00 勇士 VS 溜馬

10：00 獨行俠 VS 活塞

轉播：緯來體育

TPBL台灣職籃大聯盟

14：30 雲豹 VS 海神 MOMOTV

17：00 攻城獅 VS 特攻 緯來精采

TPVL台灣職業排球聯賽

15：00 臺北伊斯特 VS 桃園雲豹飛將

18：30 台鋼天鷹 VS 臺中連莊

轉播：緯來育樂、愛爾達體育4台

桌球WTT冠軍賽蒙佩利爾站

18：00 單打4強

23：00 女單冠軍戰

BWF海洛公開賽

21：00 決賽

轉播：愛爾達體育3台

