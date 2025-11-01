自由電子報
體育 網球

網球》三太子盃不只給男球員打 廖裕輝明年加辦女子職業賽

2025/11/01 18:05

華國三太子盃職業賽創辦人、太平洋網球發展基金會董事長廖裕輝。（記者梁偉銘攝）華國三太子盃職業賽創辦人、太平洋網球發展基金會董事長廖裕輝。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025台灣華國三太子國際男網挑戰賽11月2日將在台北市網球中心登場，賽事創辦人、太平洋網球發展基金會董事長廖裕輝今在賽前記者會宣告好消息，明年將擴編加辦三太子盃女子職業賽，用實際行動鼓勵競爭力十足的國內新生代女將，以利她們爭取更多積分。

「我們從2014年第1屆三太子盃辦到現在，經由大家努力投入，不論比賽規模或口碑都有目共睹，由於國內目前比較欠缺女子職業賽，所以明年應該要擴編。」廖裕輝表示，台灣能在國際網壇佔有一席之地，人才培育是最重要關鍵，多辦職業賽事讓新生代參與，才有機會發光發熱，「尤其我們女將成績非常優秀，三太子盃除了提供潛力新秀發揮舞台，也讓常年在國外奮戰的成名好手，能有機會回來在自家球迷面前享受『主場優勢』。」

廖裕輝透露，明年三太子盃女子職業賽的等級應該與男子差不多，暫定都安排在10、11月亞洲賽季期間舉行，「最好將男子賽從現在ATP100提升至ATP125，賽前帶著選手去三太子廟巡禮朝聖，讓這項賽事更有文化深度。」他與大會都有信心複製成功經驗，把深具在地特色的優良傳統延續下去，並造福更多寶島女將。

