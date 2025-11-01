自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》助道奇再見神雙殺 老將羅哈斯談能做出關鍵守備的原因

2025/11/01 20:33

道奇二壘手羅哈斯美技接球完成再見雙殺。（路透）道奇二壘手羅哈斯美技接球完成再見雙殺。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2025年世界大賽G6，道奇今天靠左外野手K.赫南德茲（Kiké Hernández）上演超狂再見雙殺守備，幫助道奇以3比1擊敗藍鳥，逼出生死第7戰。道奇二壘手羅哈斯（Miguel Rojas）完成最後的接球守備也是贏球功臣之一，他也笑說，「真是個史詩級的結尾。」

現年36歲的資深老將羅哈斯此戰擔任先發第9棒二壘手，全場3打數0安，但他在守備上多次做出貢獻，包含第7局徒手抓球快傳一壘刺殺跑者，全場與道奇隊友們策動3次雙殺守備，包含第9局K.赫南德茲接殺外野飛球回傳二壘要封殺跑者，雖然這球傳了一個彈跳，羅哈斯仍漂亮地接到球完成再見雙殺。

《洛杉磯時報》報導，道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）賽後讚賞羅哈斯鎮守二壘的表現太棒了，完成幾次關鍵的守備，「我們希望有這樣的能量注入，我們從Miggy那裡得到了。」

K.赫南德茲受訪坦言，當時他全力追這顆飛球，因此接殺後不敢全力傳球，擔心會傳過羅哈斯的頭頂，「Miggy那個接球太不可置信了。我那球沒有傳很好。」

道奇再見雙殺贏球。（法新社）道奇再見雙殺贏球。（法新社）

羅哈斯在今年世界大賽結束後將成為自由球員，下賽季將滿37歲，不確定能否再回到道奇隊。羅哈斯說，「我是在這裡開啟職業生涯的，這對我來說很特別，因為在2013年，當時我只是小聯盟的自由球員，沒有人願意給我機會的時候，道奇給我機會，我永遠不會忘記這件事。」

「在這種比賽中，你總是要做好自己的本分...不管做什麼都行，可以是防守端、可以是進攻端，可以是跑壘。」羅哈斯說，「一球一球打，不要在任何一球上鬆懈，這就是為何我們能在需要的時候做出很棒、重大守備的原因。」

「第7戰，太棒了。這正是我們從小夢想的情景，我們總是在後院想像身處在世界大賽第7戰。」K.赫南德茲說，「棒球值得一場第7戰，這是一個非常精彩的世界大賽，兩隊都拚盡全力，明天就是一場定勝負的比賽，看看誰表現更好，就贏得世界大賽。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中