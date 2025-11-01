世界大賽》助道奇再見神雙殺 老將羅哈斯談能做出關鍵守備的原因

道奇二壘手羅哈斯美技接球完成再見雙殺。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2025年世界大賽G6，道奇今天靠左外野手K.赫南德茲（Kiké Hernández）上演超狂再見雙殺守備，幫助道奇以3比1擊敗藍鳥，逼出生死第7戰。道奇二壘手羅哈斯（Miguel Rojas）完成最後的接球守備也是贏球功臣之一，他也笑說，「真是個史詩級的結尾。」

現年36歲的資深老將羅哈斯此戰擔任先發第9棒二壘手，全場3打數0安，但他在守備上多次做出貢獻，包含第7局徒手抓球快傳一壘刺殺跑者，全場與道奇隊友們策動3次雙殺守備，包含第9局K.赫南德茲接殺外野飛球回傳二壘要封殺跑者，雖然這球傳了一個彈跳，羅哈斯仍漂亮地接到球完成再見雙殺。

《洛杉磯時報》報導，道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）賽後讚賞羅哈斯鎮守二壘的表現太棒了，完成幾次關鍵的守備，「我們希望有這樣的能量注入，我們從Miggy那裡得到了。」

K.赫南德茲受訪坦言，當時他全力追這顆飛球，因此接殺後不敢全力傳球，擔心會傳過羅哈斯的頭頂，「Miggy那個接球太不可置信了。我那球沒有傳很好。」

道奇再見雙殺贏球。（法新社）

羅哈斯在今年世界大賽結束後將成為自由球員，下賽季將滿37歲，不確定能否再回到道奇隊。羅哈斯說，「我是在這裡開啟職業生涯的，這對我來說很特別，因為在2013年，當時我只是小聯盟的自由球員，沒有人願意給我機會的時候，道奇給我機會，我永遠不會忘記這件事。」

「在這種比賽中，你總是要做好自己的本分...不管做什麼都行，可以是防守端、可以是進攻端，可以是跑壘。」羅哈斯說，「一球一球打，不要在任何一球上鬆懈，這就是為何我們能在需要的時候做出很棒、重大守備的原因。」

「第7戰，太棒了。這正是我們從小夢想的情景，我們總是在後院想像身處在世界大賽第7戰。」K.赫南德茲說，「棒球值得一場第7戰，這是一個非常精彩的世界大賽，兩隊都拚盡全力，明天就是一場定勝負的比賽，看看誰表現更好，就贏得世界大賽。」

