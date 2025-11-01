籃球》總統盃3x3決賽在總統府前開打 李洋希望未來也能辦羽球比賽

總統賴清德、行政院長卓榮泰、運動部長李洋等出席2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽總決賽開幕式。（記者陳逸寬攝）



〔記者吳孟儒／台北報導〕運動部主辦首屆2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽總決賽，今天在凱達格蘭大道進行小組循環賽，來自全國72支隊伍一路比拚，最後共有48支隊伍進入明天的8強單淘汰賽，而運動部長李洋在致詞時還笑說：「你們都很厲害，因為我打過籃球，我知道很難！」

總統賴清德表示，運動部在9月9日成立，就是要將運動部獻給所有運動員以及熱愛運動的每個人，未來運動部將推動三件事，第一是全民運動，讓國人健康；第二是推動競技運動，運動員都能得到國家的支持；第三是推動職業運動，要讓大家知道運動可以成為一生志業，賴總統也說，希望未來凱道可以成為文化及運動的領域，讓凱道屬於每一位人民。

運動部李洋部長則說，只有72支隊伍能在這兩天解鎖在總統府前打籃球的人生成就，並表示希望也有機會在府前辦理羽球賽事。運動部未來將規劃擴大辦理，讓更多民眾能一起來運動，推展全民運動風氣，而他也力讚能打到決賽的選手，因為自己打過籃球，真的很不簡單。

3x3籃球賽以結合城市風景、球場普及度高的特質，吸引不同年齡層、無論職業或業餘的球友都能輕鬆上場，成為最受歡迎的全民運動之一，這股熱潮更延燒到國際賽場，台灣3x3女子籃球在近日的巴林亞洲青年運動會中拿下首面金牌，展現台灣3x3籃球的實力，而這場總統盃全民3x3賽事歷經兩個多月、四大分區預賽的激烈競爭，以及今天一整天的總決賽小組循環賽，共有48支隊伍進入明天決賽爭奪冠軍，明天是最後一天的賽事。

2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽總決賽，在總統府前凱達格蘭大道上封街舉辦。（記者陳逸寬攝）



總統賴清德、行政院長卓榮泰、運動部長李洋等出席2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽總決賽開幕式。（記者陳逸寬攝）



2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽總決賽開幕式，總統賴清德（左2）和球員、裁判合影。（記者陳逸寬攝）



總統賴清德擲幣決定球權。（記者陳逸寬攝）

總統賴清德出席2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽總決賽開幕式。（記者陳逸寬攝）



運動部長李洋。（記者陳逸寬攝）



行政院長卓榮泰。（記者陳逸寬攝）

