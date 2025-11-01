自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

東超》從南韓到蒙古的路好漫長！國王體力耗盡不敵烏蘭巴托野馬無緣2連勝

2025/11/01 19:18

林書緯13分（國王提供）林書緯13分（國王提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕前一天從凌晨就開始奔波，直到晚間9點才抵達蒙古飯店的新北國王，體力也明顯受到影響，今天在東超小組賽第3戰對上烏蘭巴托野馬，即使桑尼攻下24分，但守不住對手的火力，最終以76：90敗下陣來。

國王在週四晚間對上南韓KBL昌原LG獵隼以90：78收下本季東超首勝，但他們沒有太多休息時間，隔天清晨4點30分就從昌原搭車到仁川機場搭機，下午抵達蒙古後，又碰上塞車，約晚間9點才抵達飯店，行程相當緊湊，也讓球員體力吃不消。

舟車勞頓之下，也明顯影響國王的表現，他們在上半場只繳出31.7％投籃命中率，反觀對手繳出54.8％的高準星，兩節打完暫時以38：52落後，儘管國王下半場試圖咬住比分，但烏蘭巴托野馬的米勒（Ian MILLER）的手感火燙，一顆又一顆的三分彈，讓雙方分差一直維持在雙位數，國王最終也無力回天。

國王球員手感普遍不佳，團隊命中率僅30.4％，三分球更只有31.8％，桑尼雖攻下24分，但14投僅5中，傑登21投6中得16分，李愷諺14分，林書緯14投4中13分，東超目前打完3場，累積1勝2負。

烏蘭巴托野馬的米勒大開殺戒，三分球12投8中，且罰球10投全進，幾乎打滿全場轟進40分，強森（Omoefay JOHNSON）有19分，全隊共4人得分達雙位數，團隊命中率達44.8％，成為獲勝關鍵。

桑尼24分（記者吳孟儒攝）桑尼24分（記者吳孟儒攝）

李愷諺14分（國王提供）李愷諺14分（國王提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中