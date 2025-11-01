東超》從南韓到蒙古的路好漫長！國王體力耗盡不敵烏蘭巴托野馬無緣2連勝

林書緯13分（國王提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕前一天從凌晨就開始奔波，直到晚間9點才抵達蒙古飯店的新北國王，體力也明顯受到影響，今天在東超小組賽第3戰對上烏蘭巴托野馬，即使桑尼攻下24分，但守不住對手的火力，最終以76：90敗下陣來。

國王在週四晚間對上南韓KBL昌原LG獵隼以90：78收下本季東超首勝，但他們沒有太多休息時間，隔天清晨4點30分就從昌原搭車到仁川機場搭機，下午抵達蒙古後，又碰上塞車，約晚間9點才抵達飯店，行程相當緊湊，也讓球員體力吃不消。

舟車勞頓之下，也明顯影響國王的表現，他們在上半場只繳出31.7％投籃命中率，反觀對手繳出54.8％的高準星，兩節打完暫時以38：52落後，儘管國王下半場試圖咬住比分，但烏蘭巴托野馬的米勒（Ian MILLER）的手感火燙，一顆又一顆的三分彈，讓雙方分差一直維持在雙位數，國王最終也無力回天。

國王球員手感普遍不佳，團隊命中率僅30.4％，三分球更只有31.8％，桑尼雖攻下24分，但14投僅5中，傑登21投6中得16分，李愷諺14分，林書緯14投4中13分，東超目前打完3場，累積1勝2負。

烏蘭巴托野馬的米勒大開殺戒，三分球12投8中，且罰球10投全進，幾乎打滿全場轟進40分，強森（Omoefay JOHNSON）有19分，全隊共4人得分達雙位數，團隊命中率達44.8％，成為獲勝關鍵。

桑尼24分（記者吳孟儒攝）

李愷諺14分（國王提供）

