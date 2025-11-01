世界大賽》繼咒怨P圖後 大聯盟再發「恐怖山本照」向鬼之由伸致敬

大聯盟官方社群媒體IG今天又以電影《恐怖大媽MA》為靈感發出「恐怖山本照」。（取自大聯盟IG）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在美國萬聖節的這一天，道奇日籍投手山本由伸再度發揮他鬼神般功力，在世界大賽第6戰繳出6局只失1分好投，助隊以3：1擊敗藍鳥，雙方也將在明天殊死第7戰定勝負，而大聯盟官方繼山本G2完投時將他的臉部進行「咒怨」特效，今天又以電影《恐怖大媽MA》為靈感發出「恐怖山本照」，在萬聖節時看來更顯詭譎。

山本由伸在今年季後賽累計先發5場拿下4勝1敗、防禦率1.56的傑出表現，其中在國聯冠軍賽G2對釀酒人繳出111球的9局失1分完投勝後，在世界大賽G2又對藍鳥以105球投出9局失1分的完投勝，在該役賽後，大聯盟官方就以特效方式將山本「鬼魅化」，並附上：「山本由伸在整個十月都讓打者做惡夢」。

儘管當時恐怖特效曾被部分球迷批評「太嚇人」，大聯盟官方這次順勢利用萬聖節氣氛「裝神弄鬼」，推出以《恐怖大媽》為靈感的新版本。官方特別將「YAMAMOTO」中的「MA」以紅字凸顯，並配上「山本會好好照顧你的」（Yamamoto will take care of you）字樣，營造陰森又趣味的效果。山本今用96球投完6局只失1分退場後，還有球迷留言：「為什麼他『只」用96球就被換下場了？」

山本由伸在世界大賽G2完投，大聯盟官方社群媒體把他的臉部進行「咒怨」特效。（取自大聯盟IG）

