TPBL

TPBL》阿巴西本季最佳20分率特攻贏球 夢想家前5戰吞4敗續居爐主

2025/11/01 19:39

新北中信特攻阿巴西（右）。（記者陳志曲攝）新北中信特攻阿巴西（右）。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北中信特攻今在主場迎戰福爾摩沙夢想家，靠內馬攻下全隊最高29分，阿巴西拿下本季最高20分，以99：91拿下勝利，夢想家開季前5戰吞下4敗，目前在聯盟敬陪末座。

特攻開賽火力兇猛，一度建立31：13優勢，夢想家靠霍爾曼節末在外線連續2季三分球，在第二節開始前追到21：32，特攻次節靠內馬單節挹注10分，再度把分差拉開至雙位數，打完上半場取得62：46領先。

特攻前兩節團隊命中率52.6%，內馬攻下全隊最高19分，馬可也有12分進帳。夢想家上半場團隊命中率僅38.1%，外線21投6中，三分球命中率僅28.6%。

易籃後夢想家重整旗鼓，靠馬建豪和恩尼斯輪流得手一度讓比賽回到4分差，不過特攻由阿巴西補籃、謝亞軒節末的壓哨跳投，仍帶著82：74優勢進入決勝節。

夢想家末節緊咬比分，霍爾曼倒數3分鐘在蔣淯安助攻下外線破網，助隊追到88：90，但馬可與阿巴西的三分打又幫特攻拉開差距，終場就以8分差收下勝利。

內馬繳出來台新高29分、另有7籃板，阿巴西20分、7籃板、5助攻，馬可挹注20分、6籃板，夢想家以恩尼斯22分、14籃板最佳，蔣淯安17分，霍爾曼13分、9籃板，馬建豪12分、3籃板。

新北中信特攻內馬。（記者陳志曲攝）新北中信特攻內馬。（記者陳志曲攝）

新北中信特攻馬可（中）。（記者陳志曲攝）新北中信特攻馬可（中）。（記者陳志曲攝）

福爾摩沙夢想家恩尼斯（右）。（記者陳志曲攝）福爾摩沙夢想家恩尼斯（右）。（記者陳志曲攝）

福爾摩沙夢想家蔣淯安（中）。（記者陳志曲攝）福爾摩沙夢想家蔣淯安（中）。（記者陳志曲攝）

福爾摩沙夢想家馬建豪。（記者陳志曲攝）福爾摩沙夢想家馬建豪。（記者陳志曲攝）

新北中信特攻拿下勝利。（記者陳志曲攝）新北中信特攻拿下勝利。（記者陳志曲攝）

