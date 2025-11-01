自由電子報
體育 競技運動 排球

TPVL》找不到對手！台中連莊力退伊斯特 豪取開季8連勝

2025/11/01 19:39

台中連莊開季8連勝（台中連莊提供）台中連莊開季8連勝（台中連莊提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台中連莊今在主場國立臺灣體育運動大學進行 TPVL 職業排球聯賽身穿萬聖節主題「暗夜黑」球衣登場，在首局落後的情況下急起反超，最終以局數3：1逆轉奪勝，拿下開季8連勝，持續以全勝之姿穩坐聯盟龍頭。

連莊開局陷入苦戰，首局在拉鋸戰中以 26：28 失守。第二局雙方再度形成激烈對決，關鍵時刻漢佳強力跳發破壞對手接發，汪秉勳快攻得手，以 27：25 扳平戰局，中場休息後，連莊延續氣勢，靠著發球頻頻得分，以 25：17 拿下第三局。第四局「黃金左手」吳宗軒搭配施琅、漢佳火力全開，持續掌控戰局，最終以 25：21 奪勝。

隊長張昀亮賽後表示，例行賽賽期長、對戰次數多，因此球隊在每週訓練中都會針對週末的對手進行分析與模擬，「但若臨場情況與原先設定不同，教練團與替補球員都會即時反應、提出調整建議，確保戰術運作順暢。」

張昀亮也提到，本季連莊強勢表現的關鍵在於整體團隊的凝聚力。「我們是以 14 個人一起作戰、一起準備。今天替補上場的林冠洲、宋柏霆、許廷恩、莊哲育都有很好的發揮。」他補充，目前原設定由黃謙巽替換薩蘭迪執行後段攔網任務，但因服兵役因素將暫時離隊，「現在由莊哲育接手這個位置，希望全隊能持續保持能量，讓每位球員在需要時都能挺身而出。」

台中連莊開季8連勝（台中連莊提供）

