中職》職棒元年回憶殺！林右昌訪德州台企 巧遇前味全龍強打馬斯

林右昌在達拉斯拜訪緯創資通廠區時，巧遇前味全龍強打洋將馬斯（圖左二）。（圖取自林右昌臉書）

〔記者陳政宇／台北報導〕前民進黨秘書長林右昌近日赴美訪問，他今（1）日透露，在達拉斯拜訪緯創資通廠區時，竟巧遇前味全龍強打洋將馬斯（Mathis M. Huff），讓他相當驚喜。馬斯於職棒元年到三年在我國中華職棒出賽，近年也曾在社群發文懷念效力味全龍隊的時光，現在於企業擔任管理幹部。

林右昌今在社群平台發文表示，他上週在達拉斯拜訪緯創資通，正當他與同仁在參觀廠區時，有個高大的白人身影主動用中文自我介紹「我是馬斯」，原來他居然是職棒元年在台灣打球的前味全龍洋將馬斯。

林右昌說，馬斯在職棒元年到三年都在台灣打球，至今仍對台灣的生活仍很難忘，因為他大學唸的是管理，退休後回到美國轉而進入民間企業上班，現在他是管理幹部，只要碰到台灣來的訪客，都會熱情上前自我介紹，並把他的球員卡印成名片發送給大家，同仁們紛紛向他索取簽名，相當驚喜。

馬斯在1989年中職開幕前的外籍球員選秀會中，獲味全龍指名入隊，效力龍隊3年共出賽192場，繳出33支全壘打、118分打點的成績。味全龍隊在2021年重返中職一軍後，以台北市立天母棒球場為主場，陣中有徐若熙、吉力吉撈等球星，曾在2023年獲得中職總冠軍，球迷數位居中職前段班。

此外，林右昌提到，他路程中到德州一家小小超商買食物、飲料果腹，店員詢問他是那裡來的，他說Taiwan，沒想到對方馬上說，「喔！我知道台灣！台積電。是一個在中國旁邊的國家，受到中國的侵略壓迫」、「中國正在壓迫所有人」。

林右昌說，他很驚訝對方對台灣居然有這樣的認識，兩人簡單聊了一下，他才拿起他買的思樂冰跟對方握手道別，也歡迎對方有一天到訪台灣。

林右昌強調，其實只要每次出國在外就可以感受到，台灣已經今非昔比，世界都在關注台灣，也更了解台灣。身為台灣人用妄自菲薄，也都有使命讓我們的國家更好。他說，台灣也是一個讓人來了就愛上的地方，越來越多人認識台灣，不會再搞不清楚Tailand與Taiwan。

前味全龍強打洋將馬斯（Mathis M. Huff）向林右昌一行人分享，以球員卡印成的名片。（圖取自林右昌臉書）

