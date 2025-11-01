自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》職棒元年回憶殺！林右昌訪德州台企 巧遇前味全龍強打馬斯

2025/11/01 19:58

林右昌在達拉斯拜訪緯創資通廠區時，巧遇前味全龍強打洋將馬斯（圖左二）。（圖取自林右昌臉書）林右昌在達拉斯拜訪緯創資通廠區時，巧遇前味全龍強打洋將馬斯（圖左二）。（圖取自林右昌臉書）

〔記者陳政宇／台北報導〕前民進黨秘書長林右昌近日赴美訪問，他今（1）日透露，在達拉斯拜訪緯創資通廠區時，竟巧遇前味全龍強打洋將馬斯（Mathis M. Huff），讓他相當驚喜。馬斯於職棒元年到三年在我國中華職棒出賽，近年也曾在社群發文懷念效力味全龍隊的時光，現在於企業擔任管理幹部。

林右昌今在社群平台發文表示，他上週在達拉斯拜訪緯創資通，正當他與同仁在參觀廠區時，有個高大的白人身影主動用中文自我介紹「我是馬斯」，原來他居然是職棒元年在台灣打球的前味全龍洋將馬斯。

林右昌說，馬斯在職棒元年到三年都在台灣打球，至今仍對台灣的生活仍很難忘，因為他大學唸的是管理，退休後回到美國轉而進入民間企業上班，現在他是管理幹部，只要碰到台灣來的訪客，都會熱情上前自我介紹，並把他的球員卡印成名片發送給大家，同仁們紛紛向他索取簽名，相當驚喜。

馬斯在1989年中職開幕前的外籍球員選秀會中，獲味全龍指名入隊，效力龍隊3年共出賽192場，繳出33支全壘打、118分打點的成績。味全龍隊在2021年重返中職一軍後，以台北市立天母棒球場為主場，陣中有徐若熙、吉力吉撈等球星，曾在2023年獲得中職總冠軍，球迷數位居中職前段班。

此外，林右昌提到，他路程中到德州一家小小超商買食物、飲料果腹，店員詢問他是那裡來的，他說Taiwan，沒想到對方馬上說，「喔！我知道台灣！台積電。是一個在中國旁邊的國家，受到中國的侵略壓迫」、「中國正在壓迫所有人」。

林右昌說，他很驚訝對方對台灣居然有這樣的認識，兩人簡單聊了一下，他才拿起他買的思樂冰跟對方握手道別，也歡迎對方有一天到訪台灣。

林右昌強調，其實只要每次出國在外就可以感受到，台灣已經今非昔比，世界都在關注台灣，也更了解台灣。身為台灣人用妄自菲薄，也都有使命讓我們的國家更好。他說，台灣也是一個讓人來了就愛上的地方，越來越多人認識台灣，不會再搞不清楚Tailand與Taiwan。

前味全龍強打洋將馬斯（Mathis M. Huff）向林右昌一行人分享，以球員卡印成的名片。（圖取自林右昌臉書）前味全龍強打洋將馬斯（Mathis M. Huff）向林右昌一行人分享，以球員卡印成的名片。（圖取自林右昌臉書）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中